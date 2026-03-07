Qualche settimana fa parlavamo di un Bologna che tira molto e crea molto, ma che non sempre riesce a raccogliere quanto meriterebbe. Oggi un’altra statistica rafforza quella lettura: i pali colpiti in questa Serie A. E il Bologna è proprio lì, tra le squadre che più spesso hanno visto un tiro fermarsi a pochi centimetri dalla rete. Sono questi i dati riportati da Sofascore, ma cerchiamo di andare più a fondo al loro vero significato.

Bologna tra le squadre che creano di più

La graduatoria è guidata dall’Inter con 19 legni, seguita dalla Juventus a quota 15. Poi troviamo Milan e Napoli con 13, la Fiorentina con 12 e un gruppo di squadre a 11: Atalanta, Lazio e proprio il Bologna. È un dato che, a prima vista, può sembrare una semplice curiosità. In realtà si collega perfettamente a un’altra fotografia della stagione rossoblù.

Nell’osservare come il Bologna fosse tra le prime dieci squadre del campionato per tiri effettuati a partita, con una media di 13.3 conclusioni, oggi vedere questa classifica non fa specie, anzi fa riflettere ancor di più su ciò che i rossoblù potrebbero – da sottolineare il condizionale – in realtà raccogliere. Due numeri per parlare dello stesso concetto: la squadra di Vincenzo Italiano produce gioco e arriva spesso alla conclusione.

Quei centimetri che possono cambiare una stagione

Colpire undici pali o traverse non è casuale. Significa creare occasioni, entrare spesso negli ultimi sedici metri e calciare verso la porta con una frequenza non indifferente. Non è un caso, infatti, che nella parte alta di questa classifica ci siano quasi tutte le squadre costruite per l’Europa.

Ed è qui che una delle “fregature” stagione rossoblù: essere una squadra da Europa ma senza averne una dimostrazione concreta nella classifica di questa stagione.

Nel calcio però le stagioni possono cambiare anche per pochi centimetri. Un tiro sul palo invece che in rete può decidere una partita. E quando una squadra colpisce così spesso i legni significa che è costantemente vicina al gol. Possiamo quindi concludere ricordandoci che, nel lungo periodo, chi crea tanto prima o poi trova anche il modo di tornare a vincere.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook