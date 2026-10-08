Bologna tra le squadre che hanno dato più spazio a giocatori italiani nelle prime giornate: ecco la classifica

La sosta per le Nazionali ha lasciato spazio a diverse riflessioni sul rapporto tra Serie A e giocatori italiani. Ma tra le squadre che hanno dato maggiore spazio ai calciatori convocabili in Nazionale il Bologna occupa una posizione di assoluta rilevanza, club che nelle prime cinque giornate si è distinto per l’ampiezza del gruppo italiano coinvolto.

Bologna, otto giocatori italiani già utilizzati: la posizione in classifica

Secondo i dati riportati da Tuttomercatoweb, elaborati sulla base delle statistiche di Transfermarkt, sono otto i calciatori italiani del Bologna ad aver collezionato almeno un minuto in campionato. Un dato che permette ai rossoblù di occupare il quarto posto della graduatoria, a pari merito con l’Atalanta.

Davanti ci sono solamente Cagliari, Frosinone e Monza: i sardi hanno utilizzato 13 italiani, mentre le altre due formazioni sono arrivate a 12.

Ma i minuti concessi?

Il numero di giocatori impiegati, però, è solo una parte di un quadro statistico più ampio. Sempre Tuttomercatoweb ha infatti stilato una seconda classifica, questa volta considerando i minuti complessivamente concessi ai calciatori convocabili in Nazionale.

In questo caso il Bologna scende al settimo posto, con 1.717 minuti. A guidare la graduatoria è il Frosinone, nettamente primo con 3.459 minuti, seguito da Monza (2.813) e Atalanta (2.288). Il Cagliari, nonostante sia la squadra con il maggior numero di italiani utilizzati, si ferma invece a 2.160 minuti.

Il doppio dato racconta le scelte del Bologna

Il confronto tra le due classifiche offre una lettura interessante del Bologna e di come la squadra si intrecci con l’andamento della Nazionale azzurra. Il ragionamento complessivo, in breve, spiega che il Bologna è tra le squadre che hanno coinvolto più giocatori italiani, ma il loro minutaggio complessivo li colloca leggermente più indietro.

L’impiego è stato distribuito su un gruppo relativamente ampio, senza concentrare necessariamente la maggior parte dei minuti su pochi elementi. Alle spalle del Bologna troviamo, di fatto, le big. Rispettivamente, per minutaggio, si trovano Napoli (1.607), Torino (1.499) e Inter (1.409), mentre Juventus e Milan sono molto più distanti, rispettivamente con 754 e 383 minuti.

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