Bologna, in trasferta sei dominante: nessuno ha vinto di più nel 2026, i numeri

Nell’anno solare 2026, il Bologna ha vinto un totale di 14 partite, di cui 11 fuori casa. Da Vincenzo Italiano a Raffaele Palladino, passando per la breve parentesi Domenico Tedesco, la maggior parte dei punti collezionati sono arrivati proprio lontano dal Dall’Ara.

Adesso il Bologna ha ricominciato come aveva chiuso la scorsa stagione: dominando nella trasferte, cancellando (quasi) un cammino interno da dimenticare. Secondo Davide Centonze nell’edizione odierna di Più Stadio, se Ferguson e compagni dovessero acquisire continuità anche tra le mura amiche dopo l’ultima vittoria con il Monza, l’Europa potrebbe non essere più soltanto un sogno ma un obiettivo concreto.

Bologna, l’importanza delle trasferte: i numeri

11 successi esterni non sono poche. Completano il bilancio (da applausi) un pareggio e cinque sconfitte. Ma poco importa: il Bologna è la squadra che ha vinto di più in trasferta nel 2026. E pensare che, nonostante la scarsa continuità al Dall’Ara, grazie a questi risultati i rossoblù sono riusciti comunque a conquistare l’ottavo posto.

E già in questa stagione può arrivare il riscatto. I numeri, oltre che alla fino del 25/26, si riferiscono anche all’inizio dell’attuale stagione. Se considerassimo soltanto il rendimento esterno, infatti, il Bologna sarebbe terzo a quota 12 punti (frutti di quattro vittorie e due sconfitte). Meglio finora hanno fatto solo Como (13 punti) e Lazio (16). La squadra di Fabregas sarà anche una delle ultime trasferte dell’anno per quella di Palladino, oltre a Venezia e Fiorentina. Considerando gli ultimi risultati, sperare in un bottino pieno è più che lecito.

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