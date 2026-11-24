Dopo dodici giornate di campionato il Bologna è nono in classifica con un bilancio di 18 punti, frutto di cinque vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte: con l’1-1 contro l’Udinese, la squadra guidata da Raffaele Palladino è salita a quota cinque risultati utili consecutivi, ma il dato che colpisce di più è il rendimento in trasferta. Fino a questo momento, infatti, i rossoblù hanno intascato 6 punti allo Stadio Renato Dall’Ara. Lontano dalle Due Torri, invece, tale numero raddoppia, salendo a 12. Ne scrive Davide Centonze sul Corriere dello Sport – Più Stadio.

Lontano dalle Due Torri il Bologna vince di più. E ora sono in previste altre tre trasferte entro la fine dell’anno

In altre parole, pare che il Bologna abbia letteralmente invertito la rotta rispetto a un paio di anni fa. Durante la maggior parte dell’era di Vincenzo Italiano, infatti, la squadra aveva blindato il Dall’Ara, trasformando il proprio stadio in un fortino quasi inespugnabile. Adesso la tendenza si è invertita: è dalla scorsa stagione, infatti, che i rossoblù sono diventati molto più efficaci in trasferta piuttosto che in casa.

Lo dimostrano i numeri, con Ferguson e compagni che sul campo amico hanno ottenuto 6 punti: 3 dovuti agli altrettanti pareggi contro Sassuolo, Torino e Udinese e 3 grazie alla vittoria contro il Monza. Le partite fuori casa, invece, sono state decisamente più proficue. Su 6 trasferte giocate fino a questo momento, il Bologna ha infatti conquistato 4 vittorie (di cui quattro di fila) e ben 12 punti. La prima squadra a cadere davanti ai propri tifosi è stato il Lecce, superato 1-2. A seguire i rossoblù hanno sconfitto per 2 a 0 un Cagliari in ottima forma, hanno battuto una big come il Milan (vincendo 2-4 a San Siro) e infine si sono aggiudicati il Derby d’Emilia contro il Parma (1-2).

Se Palladino dovesse riuscire a mantenere questa rotta, tuttavia, il Bologna potrebbe concludere il 2026 con un bottino ancora più soddisfacente. Entro la fine dell’anno sono infatti in programma altre quattro partite, di cui una sola in casa (la Roma il 4 dicembre). Le altre tre andranno in scena lontano dal Dall’Ara: si tratta del Venezia (match previsto per questo venerdì sera), del Como (12 dicembre) e della Fiorentina (20 dicembre). Di sicuro saranno tre sfide impegnative, ma gli emiliani hanno dimostrato di poter vincere su ogni campo.

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