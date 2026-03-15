Bologna: le trasferte ti rendono grande

In questa edizione del nostro campionato di Serie A, c’è una statistica che incorona il Bologna e lo accomuna alla Roma. Se il rendimento casalingo è stato spesso altalenante, infatti, lo stesso non si può dire dei risultati ottenuti lontano dalle mura amiche. E dire che, fino a pochi mesi fa, il Dall’Ara sembrava inespugnabile, mentre i rossoblu faticavano, e non poco, fuori dal prato prediletto.

A caccia del cambiamento

Ricorderete tutti Lecce, la partita della svolta. I ragazzi di Italiano non avevano ancora fatto punti fuori casa, ed effettivamente questa sembrava una occasione enorme per ravvivare la classifica e il bottino. Un punto è poi arrivato, ma nel modo più doloroso possibile, con la rete di Camarda a tempo scaduto. Ecco, da quel giorno è cambiato qualcosa. E i numeri parlano chiaro

Bologna campione: il dato sulle trasferte

Se la graduatoria di Serie A tenesse soltanto conto delle gare disputate fuori casa, ecco che i rossoblu sarebbero quinti. La classifica, peraltro, li accoppierebbe alla Roma, che ha la medesima media (1.57). Però, almeno in campionato, va detto che le stagioni delle due squadre sono state molto diverse.

Da un lato ci sono dei giallorossi chirurgici, capaci di sfruttare anche il fattore campo, dall’altro un Bologna che, a causa della crisi invernale, ha perso parecchio terreno. I numeri, al netto di tutto, parlano di 23 punti ottenuti, con 22 reti segnate e 18 subite. Un’onestissima media, che ci auguriamo possa migliorare dopo la trasferta di oggi, nonostante la presenza ridotta dei titolari.

Fonte: Stadio, Dario Cervellati

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