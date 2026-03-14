Bologna, la sola speranza in Europa?

Le possibilità di essere l’unica squadra a difendere il ranking italiano non sono effimere. Già perché qualora il Bologna superasse il grande ostacolo, rappresentato dalla Roma giovedì sera, si aprirebbero scenari inaspettati. Il risultato dell’andata, allo stadio Dall’Ara, ha decretato una parità non solo numerica ma anche sostanziale tra le due formazioni.

Il Bologna ha giocato una grande partita, facendo meglio dell’avversario per gran parte della gara. La Roma dal suo canto è squadra espertissima in questa competizione e con giocatori in grado di indirizzare la qualificazione. I due allenatori all’unanimità, nelle rispettive conferenze stampa, hanno ribadito il dispiacere di aver incontrato sul proprio cammino una squadra italiana.

Ai quarti di finale di Europa League ci sarà certamente una squadra italiana; nel novero delle possibilità, d’altronde, la stessa cosa potrebbe accadere per le competizioni Uefa in generale.

Il Bologna e le altre italiane

La Fiorentina in Conference League, forte del vantaggio dell’andata, andrà in Polonia a sfidare il Rakow. La stagione della squadra gigliata non permette calcoli: già contro lo Jagiellonia la formazione viola ha rischiato la debacle interna. Inoltre, lo scontro diretto di domenica contro la Cremonese, potrebbe infondere serenità e spensieratezza nello spogliatoio o potrebbe rivelarsi deleterio per la stagione sportiva del club.

L’Atalanta ha un piede e mezzo fuori dalla Champions League, dopo la sconfitta interna per 1-6 contro il Bayern Monaco. I tedeschi sono una corazzata: qualità, quantità, lunghezza della rosa e club con un blasone inarrivabile. Nel calcio tutto è possibile, ma francamente sono frasi da lasciare per altre situazioni e possibili rimonte.

Il Napoli ha mancato clamorosamente l’accesso agli spareggi della competizione, mentre Inter e Juventus sono uscite rispettivamente con Bodø/Glimt e Galatasaray, non riuscendo a centrare gli ottavi di finale della coppa dalle grandi orecchie.

Il Bologna può quindi, da giovedì prossimo, essere una delle italiane a continuare la stagione in una competizione Uefa, così come diventare l’unica che difende le sorti della nostra nazione. Lo scorso anno, troppo precocemente, i rossoblù furono additati come inadeguati alla Champions League.

Il tempo e la realtà attuale dimostrano che il Bologna fece un ottimo girone, e con qualche dettaglio o episodio a favore (complice anche l’inesperienza), si sarebbe potuto qualificare agli spareggi. Diverso, invece, il percorso di questa Europa League, dove tra League Phase e spareggio con il Brann, i felsinei hanno dimostrato gran parte del proprio valore. Ora testa e cuore all’atto finale contro la Roma, per dare forma ad una possibilità che farebbe sostenere il Bologna all’Italia intera.

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