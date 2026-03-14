Premi UEFA, Bologna e Roma: ecco quanto vale l’accesso ai quarti

Tra meno di una settimana si giocherà il tutto e per tutto: Bologna e Roma, per la seconda e ultima volta, rivali in Europa League. La partita d’andata si è chiusa in parità, perciò quella di giovedì prossimo sarà una vera e propria gara secca, dentro o fuori. Solo una delle due strapperà il pass per i quarti di finale, che vale non solo la competizione, ma anche un bell’assegno.

Proseguire nella manifestazione ha certamente un valore sportivo, ma anche economico: un turno aggiuntivo, infatti, garantirebbe ulteriori bonus UEFA. Ma a quanto valgono precisamente i quarti di finale di Europa League per Bologna e Roma? Partiamo dai premi già incassati dai due club, sicuramente erogati a prescindere dall’esito finale del doppio confronto tutto italiano. Ad oggi, la Roma ha raccolto 21,66 milioni di euro, mentre il Bologna ne conta 19,41 milioni.

Gli incassi del Bologna: da dove arriva il bottino?

La sola partecipazione alla competizione dà diritto ad una quota, poi, a seconda dei risultati vengono assegnati dei bonus: 450mila euro per una vittoria e 150mila per un pareggio. Con la vittoria contro il Maccabi, il Bologna si è assicurato il 10° posto e con esso il bonus che spetta ai club che hanno concluso la prima fase di Europa League tra il 9° e il 16° posto. Cifra che si somma a quella per la partecipazione ai playoff e, grazie alla doppia vittoria contro il Brann, al premio vittoria.

Verso i quarti di finale: quanto incasserebbero Bologna e Roma?

Qualora la società rossoblù dovesse passare il turno e conquistare i quarti di finale di Europa League, l’incasso ulteriore ammonterebbe a 2,5 milioni di euro, portando la cifra del bottino attorno ai 22 milioni. Al contrario, in caso di vittoria della Roma, il club giallorosso incasserebbe un totale parziale di oltre 24 milioni di euro. Parziale perché, naturalmente, anche l’eventuale passaggio alle fasi successive ai quarti di finale garantirebbe incassi aggiuntivi.

Anzi, qualificarsi alle semifinali e alla finale è l’obiettivo massimo di tutti i club in termini economici. La semifinale di Europa League, infatti, vale 4,2 milioni di euro, mentre la finale vale 7 milioni. Ad uno dei 36 club spetterà anche il premio della vittoria della coppa, che pesa 6 milioni di euro.

(Fonte dati: calcioefinanza.it)

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