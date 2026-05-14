Un anno fa il trionfo in Coppa Italia: Bologna (e non solo) sogna di ripetersi

Oggi, un anno fa. Una data indelebile per Bologna e per il Bologna. Oggi, un anno fa, si interrompeva un digiuno durato cinquantuno anni. Nella notte dell’Olimpico, la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna era segnata dal gol al 53′ minuto di Dan Ndoye, il gol che ha permesso al Bologna di vincere un trofeo dopo più di mezzo secolo. Un sogno che l’ambiente vuole ripetere, proprio come l’Europa: anche Vincenzo Italiano, che in caso di permaneneza chiederà garanzie proprio per ripetere percorsi del genere.

Bologna e l’anniversario del Paradiso

Impossibile dimenticarsi del 14 maggio 2025 a Bologna. Impossibile soprattutto nel giorno del primo anniversario di quel trionfo, caduto esattamente il giorno dopo la finale di quest’anno di Coppa Italia, che non può non riportare la mente dei tifosi del Bologna a quel momento. Milan-Bologna 0-1, firmato Dan Ndoye. E tutto il resto viene di conseguenza: la festa, Bologna città che si è mossa prima verso Roma e la domenica riempiendo le strade della città, per festeggiare quella Coppa che mancava da tempo immemore.

È stato il trionfo di tutti. Di chi ha costruito i primi mattoni anni prima, per permettere di arrivare a quel punto, e anche a quello di oggi dove un finale del genere ha lasciato un po’ di amaro in bocca, per le ambizioni che ormai accompagnano i Rossoblù. È stato il trionfo della società, dei ragazzi e soprattutto di Vincenzo Italiano, il quale ha inseguito una vittoria del genere per ben tre volte quando era a Firenze, contando anche la Conference League, ma solo sotto le Due Torri è riuscito ad agguantarla.

Dai ricordi alle garanzie

Come sottolinea Massimo Vitali sull’edizione odierna de Il Resto del Carlino, un anno dopo molti di quei protagonisti non vestono più il Rossoblù. Lo stesso Ndoye, ma anche Beukema, Fabbian e Holm. Tutti e quattro titolari in quella bellissima notte. Questo per sottolineare come, per raggiungere successi del genere, che tutti sognano nell’ambiente Rossoblù e a Bologna in generale, Vincenzo Italiano chieda garanzie in vista di una permanenza in sella. Un mercato che permetta di tornare a vincere.

Il Bologna ha l’obiettivo di mantenere almeno l’ottavo posto, che permetterebbe di entrare in gioco agli ottavi di finale in Coppa Italia, con un settimo che è nel mirino sì ma molto difficile da conquistare. Italiano, se rimanesse, vorrebbe provarci ancora a far sognare tutti, ma serve il materiale giusto per ripetersi e per riportare tutta Bologna a muoversi, proprio come un anno fa, quando la Coppa si tingeva di Rossoblù.

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