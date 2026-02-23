Udinese senza Davis, si prepara Zaniolo

Per un Bologna che vuole vincere a tutti i costi, per tornare a correre in Europa e riscattare una serie infinita di ko casalinghi, c’è un Udinese che, dal canto suo, potrebbe accontentarsi anche d’un pari, di ‘sti tempi. Per la squadra di Runjaić si tratterebbe della terza sconfitta consecutiva (e record negativo per il campionato), e se la formazione friulana vuole continuare a lottare per l’ottavo posto (che manca dal 2012-2013), bisognerà sprintare anche al Dall’Ara.

L’Udinese di stasera

Mancherà sicuramente l’inglese Davis, bomber bianconero, ma a fare le sue veci ci sarà Nicolò Zaniolo, che attualmente naviga in un ottimo stato di forma. Senza Davis, peraltro, l’Udinese ha giocato quella che sinora è stata la sua miglior partita, il pirotecnico 1-0 rifilato all’Atalanta in novembre. In avanti, allora, c’erano Zaniolo e Buksa, lo stesso tandem d’attacco che probabilmente vedremo in campo stasera. Il polacco, in particolare, sta vivendo una crescita esponenziale.

Chi pareva fuori dai giochi ma probabilmente sarà della partita è Solet, che ieri si è tuttavia allenato regolarmente con la squadra. Il francese infatti aveva accusato un colpo durante la gara col Sassuolo (un problema all’adduttore, non grave) ma ciò non gli ha impedito di provare a esserci al Dall’Ara stasera. Si tratta di un’ulteriore iniezione di fiducia per la squadra di Runjaić, che con tutta probabilità lo utilizzerà solo a gara in corso. Kabasele sarà probabilmente il titolare centrale, affiancato da Bertola a centro destra e Kristensen a sinistra.

Fonte: Guido Gomirato – Stadio

