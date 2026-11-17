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Bologna-Udinese: dove vedere la partita in tv e streaming
Il rossoblù tornano al Dall’Ara domenica 22 novembre per affrontare i bianconeri friulani nella dodicesima giornata di Serie A: ecco dove vedere la partita in tv e streaming.
Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Serie A torna protagonista con il programma della dodicesima giornata. Per il Bologna di Raffaele Palladino è tempo di tornare in campo davanti al proprio pubblico: domenica 22 novembre 2026 i rossoblù ospiteranno l’Udinese allo stadio Renato Dall’Ara.
Una sfida importante per la formazione felsinea, che vuole riprendere il cammino in campionato e dare continuità ai risultati ottenuti nelle ultime settimane. Di fronte ci sarà la squadra friulana guidata non più da Kosta Runjaic ma da Paolo Zanetti, pronta a giocarsi le proprie carte in una trasferta impegnativa. Un appuntamento da non perdere per i tifosi rossoblù, con entrambe le formazioni chiamate a conquistare punti preziosi in questa fase della stagione.
Per chi non potrà seguire l’incontro direttamente allo stadio, ecco dove vedere la partita in diretta televisiva e in streaming. Ecco tutte le informazioni utili per seguire Bologna-Udinese, dall’orario del calcio d’inizio alle piattaforme su cui sarà possibile guardare la gara.
Bologna-Udinese, a che ora inizia la partita?
Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15:00 di domenica 22 novembre 2026, allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna.La gara è valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2026/27.
Bologna-Udinese, dove vederla: DAZN o Sky?
Bologna-Udinese sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Per seguire la partita sarà possibile utilizzare:
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l’app DAZN sulle smart TV e sui dispositivi compatibili;
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il sito ufficiale di DAZN, accessibile da computer;
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l’app DAZN su smartphone e tablet.
La partita non è inclusa tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky per questa giornata.
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