Due vittorie consecutive, entrambe in trasferta a Torino e a Bergen. Il Bologna non è guarito, troppo facile illudersi, ma la via della guarigione è ormai imboccata e contro l’Udinese serve un’altra prova di forza. I bianconeri friulani sono un osso durissimo, con caratteristiche fisiche sopra la media del torneo. Tuttavia, i felsinei hanno tutte le carte in regola e stanno ritrovando l’equilibrio che serve per portare a casa i tre punti.

Ecco tutte le informazioni utili verso la sfida della prossima gara rossoblù. Ecco quando, dove e come guardare la sfida tra Bologna e Udinese.

Bologna-Udinese: data, orario, luogo e dove vederla

Competizione: Serie A, 26^ giornat a;

a; Partita: Bologna-Udinese ;

; Data: lunedì 23 febbraio 2026 ;

; Orario: 20:45 ;

; Luogo: Stadio Renato Dall’Ara, Bologna ;

; Canale TV: Sky Sport Uno, Sky Sport 251 ;

; Piattaforma streaming: NOW TV, SkyGo.

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): in aggiornamento. Allenatore: Vincenzo Italiano.

UDINESE (3-5-2): in aggiornamento. Allenatore: Kosta Runjaic.

A che punto siamo?

Dopo l’andata dei playoff di Europa League contro il Brann, il Bologna torna nell’atmosfera del campionato. Contro l’Udinese servirà il meglio della versione più recente della squadra rossoblù.

La formazione felsinea può ancora risalire in classifica ma servirà continuità. Nel frattempo, Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi possono e devono fare il meglio possibile anche in Europa. Insomma, il Bologna può rialzarsi ma non può più prendersi momenti di pausa e deve perdere meno gare possibili per arrivare quantomeno ottavo ed evitare i turni preliminari di Coppa Italia.

Dall’altra parte l’Udinese di Kosta Runjaic vive uno dei classici momenti di metà annata in cui fatica a trovare motivazioni. Attenzione a dare però per morta una squadra con le qualità fisiche della formazione friulana.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook