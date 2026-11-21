Il Bologna vuole riprendere il proprio cammino da dove lo aveva interrotto, ma soprattutto riscoprire continuità di risultati davanti al proprio pubblico. Domani alle 15, l’Udinese farà visita ai rossoblù in una sfida importante per dare seguito al momento positivo della squadra di Raffaele Palladino, reduce da quattro vittorie consecutive. Dopo aver ritrovato fiducia i rossoblù dovranno confermare i progressi anche al Dall’Ara, dove il rendimento nell’ultimo anno è stato tutt’altro che convincente.

Bologna, i numeri al Dall’Ara riflettono le difficoltà

Come riportato da Davide Centonze su Più Stadio, all’inizio della scorsa stagione, il Bologna ha conquistato appena sette vittorie in 24 partite casalinghe, a fronte di sei pareggi e undici sconfitte. Un bilancio che evidenzia le difficoltà incontrate dai rossoblù davanti ai propri tifosi.

Per ritrovare due successi interni consecutivi bisogna tornare addirittura al 5 ottobre 2025, quando la squadra di Italiano completò una serie di tre vittorie contro Como, Genoa e Pisa. Proprio contro i toscani arrivò un convincente 4-0, con Cambiaghi, Moro, Orsolini e Odgaard protagonisti.

Una maledizione da interrompere

Da quel momento, il Dall’Ara ha faticato a ritornare il fortino del Bologna. Anche il cambio in panchina non aveva inizialmente invertito la tendenza: con Tedesco prima e Palladino poi, lo stadio rossoblù ha continuato a riservare delusioni. Il recente 2-1 contro il Monza, deciso al termine di una gara sofferta e con Skorupski protagonista, potrebbe però aver segnato un nuovo inizio.

Udinese: il punto di partenza per ricostruire il fortino Dall’Ara

La sfida di domani è quindi un’occasione per consolidare quanto costruito nelle ultime settimane. Il Bologna è tornato a guardare con concretezza alla zona europea, ma per alimentare le proprie speranze non può permettersi di lasciare punti per strada in casa. Battere l’Udinese significherebbe conquistare la seconda vittoria consecutiva al Dall’Ara e mandare un messaggio importante: la squadra di Palladino vuole tornare a fare del proprio stadio un punto di forza.

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