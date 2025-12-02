Bologna, un campanello d’allarme: ora serve lucidità (Stadio)

Ritmo e idee non ha evitato la terza sconfitta stagionale del Bologna e la terza sconfitta al Dall’Ara da dicembre 2024. Anche in quel caso, furono tre i gol segnati dalla formazione ospite (il Verona). Una coincidenza che siano gli stessi segnati ieri, lunedì 1 dicembre, dalla Cremonese. O forse no: l’inserimento di Casale non ha dato i frutti sperati e le tante occasioni da gol create nel secondo tempo non hanno mai trovato la via della rete. Difficile da credere per un Bologna capace di realizzare finora 14 gol nella ripresa e solo 7 nel primo tempo. Forte dei 7 punti arrivati da situazione di svantaggio – la migliore del campionato sotto questo punto di vista – questa volta Italiano dovrà accontentarsi di uscire dallo stadio a mani vuote.

Bologna, il ‘fattore Dall’Ara’ non ha funzionato

Nonostante un turnover più contenuto, Italiano chiude negativamente la trilogia del Dall’Ara, probabilmente penalizzato dai 4 titolari sostituiti rispetto alla gara precedente. Una mossa prevedibile considerando il ciclo di partite che aspetta il Bologna: Parma, Lazio, Celta Vigo, Juventus, Inter e, forse, una tra Napoli e Milan.

Con una classifica di Serie A così corta, Italiano non deve disperarsi più di tanto. Si tratta di un’occasione sprecata, certo, ma in vista di due big match che possono svoltare il futuro prossimo del Bologna, almeno in campionato. Da sfruttare come un campanello d’allarme: da qui in avanti serviranno lucidità e freschezza. E il Bologna potrebbe ritrovarle anche grazie al ritorno di Immobile, deciso a riprendersi una maglia da titolare lasciata anzitempo.

Fonte – Bruno Bartolozzi, Stadio

