Un fine settimana in salita per il settore giovanile del Bologna, che si è trovato ad affrontare avversari di alto livello. Tra le diverse sfide, però, è arrivato un risultato capace di ribaltare ogni pronostico: l’Under 17 ha espugnato il campo della Juventus, prima in classifica e ancora imbattuta dopo le prime dieci giornate. Una vittoria pesante, maturata attraverso una rimonta che ha permesso ai rossoblù di imporsi con un convincente 4-1 e di conquistare tre punti importanti per la propria classifica.

Under 17, rimonta da grande squadra contro la Juventus

La formazione guidata da Emiliano Corsi, affiancato dal vice Miroslav Mihajlovic, ha saputo reagire dopo un avvio complicato. Come riportato da “Più Stadio” nell’articolo di Davide Centonze, a sbloccare l’incontro è stata infatti la Juventus, in vantaggio al 17’ e apparentemente in grado di indirizzare la partita. Il Bologna, però, non ha lasciato che il risultato compromettesse la propria prestazione e ha trovato il pareggio prima dell’intervallo grazie ad Ardeni.

Nella ripresa i giovani rossoblù hanno completato il sorpasso: al 58’ Agostino ha firmato il gol del 2-1, dando il via alla fuga bolognese. Nel finale sono poi arrivate le reti di Viti e Lima, che hanno fissato il punteggio sul definitivo 4-1. Un successo di particolare valore, considerando che i bianconeri non avevano ancora conosciuto la sconfitta in campionato.

Con questi tre punti l’Under 17 rossoblù raggiunge quota 9 e si porta all’ottavo posto, a pari merito con la Carrarese. I playoff restano a 5 punti di distanza: un obiettivo ancora da inseguire, ma la vittoria contro la capolista rappresenta sicuramente un risultato importante da cui ripartire.

Le altre Under, un weekend senza punti: serve il riscatto

Se l’Under 17 ha regalato la nota più positiva, il bilancio delle altre squadre rossoblù è stato decisamente meno favorevole. L’Under 18 di Luigi Della Rocca è caduta tra le mura amiche contro il Torino, al termine di una partita ricca di cambiamenti nella ripresa, conclusa sul 3-2 per gli ospiti.

Giornata difficile anche per l’Under 16 di Gianni Migliorini, che sul campo della Juventus ha incassato una sconfitta per 5-2. I rossoblù rimangono così al settimo posto con 10 punti, gli stessi della Sampdoria, che ha però disputato una partita in più.

Non è andata meglio all’Under 15 di Jonatan Binotto, superata 3-0 dalla capolista Juventus. Una gara nella quale la differenza tra le due formazioni si è fatta sentire, lasciando ancora una volta i rossoblù all’ultimo posto in classifica. Adesso l’attenzione si sposta sulla prossima giornata: nel weekend arriverà la trasferta contro il Modena, un’occasione per provare a invertire la rotta.

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