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Under 17, al Memorial Seghedoni il podio arriva dal dischetto
I rossoblù chiudono al terzo posto il Memorial Seghedoni: dopo l’1-1 nel derby, il Modena viene superato ai rigori grazie alle parate di Martella.
Il Bologna Under 17 conquista il terzo posto all’undicesima edizione del Memorial Seghedoni. Dopo la sconfitta per 4-3 contro l’Atalanta nella semifinale disputata venerdì scorso, la formazione allenata da Emilio Corsi si riscatta nel derby con il Modena, chiuso sull’1-1 nei tempi regolamentari e deciso poi dagli undici metri.
Bologna, la rimonta nel derby
Come riportato da “Il Resto del Carlino” nell’articolo di Massimo Vitali, la partita si mette subito in salita per i rossoblù. All’11’ il Modena passa in vantaggio con Lei, bravo ad approfittare di un errore difensivo del Bologna e a superare Martella.
La risposta della squadra di Corsi arriva nella ripresa. A trovare il gol del pareggio è Amico, entrato in campo al posto dell’infortunato Ventola. L’attaccante bolognese raccoglie nel modo migliore il lavoro di Frassineti, che si libera sulla fascia e mette al centro un cross sul quale Amico interviene in controbalzo, indirizzando il pallone sul secondo palo.
L’1-1 non cambia più fino al termine. Nessuna delle due squadre riesce infatti a trovare il gol decisivo: per stabilire chi avrebbe chiuso il torneo al terzo posto servono così i calci di rigore.
Il Bologna sorride dagli undici metri
Dal dischetto la sfida prende la direzione dei rossoblù. Il protagonista è Martella, che riesce a neutralizzare due conclusioni del Modena e diventa così decisivo per l’esito della gara.
Il Bologna può quindi festeggiare il successo e chiudere sul podio il Memorial Seghedoni. Un terzo posto che va ad aggiungersi alle due seconde piazze ottenute nelle altre due partecipazioni della squadra al torneo-ritiro.
Ora altri due test prima del campionato
Conclusa l’esperienza al Memorial Seghedoni, per l’Under 17 di Emilio Corsi sono già in programma altri due appuntamenti prima dell’esordio in campionato contro la Carrarese, fissato per il 6 settembre.
Il prossimo test sarà domenica 23 agosto sul campo del Padova. Una settimana più tardi, domenica 30 agosto, i rossoblù affronteranno invece l’Hellas Verona in trasferta.
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