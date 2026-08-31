Bologna, Under 18: posticipo a Lecce per inseguire un altro sogno

I giovani rossoblù scaldano i motori e si preparano a riaccendere la spina. Comincia domani l’avventura nel nuovo campionato per l’Under 18 diretta da Luigi Della Rocca. La compagine emiliana battezzerà il proprio torneo nel posticipo della prima giornata (qui il calendario), sfidando domani in trasferta il Lecce sul terreno del “Kick Off Sport Center” di Cavallino con calcio d’inizio fissato alle ore 11.

Un’eredità importante dopo il sogno scudetto

Come riportato sui canali ufficiali del Bologna FC, i ragazzi di Della Rocca si affacciano ai blocchi di partenza decisi a riprendere il filo di un discorso interrotto solo sul più bello. La scorsa stagione, l’Under 18 ha sfiorato il titolo di Campione d’Italia, arrendendosi unicamente nella finalissima contro l’Inter.

Un epilogo doloroso che non ha comunque oscurato un percorso ricco di soddisfazioni, sia sul piano dei risultati ottenuti sul campo, sia per l’evidente crescita dei singoli all’interno del vivaio.

Under 18: continuità e promozione interna nel settore giovanile

Il grande lavoro svolto dallo staff tecnico ha trovato una diretta corrispondenza nella valorizzazione dei talenti. A testimoniarlo ci sono gli otto giocatori aggregati alla Primavera di Stefano Morrone fin dallo scorso ottobre. Durante l’ultimo ritiro estivo, inoltre, l’allenatore della Primavera ha promosso ben undici giocatori provenienti dal gruppo iniziale di Della Rocca.

Di questi, ben sei hanno già raccolto minutaggio nelle prime due giornate di Primavera 1, dimostrando la qualità della filiera rossoblù.

Il vertice di questo processo si è toccato con la chiamata al massimo livello: tre ragazzi – Ali Jaber, Marco Libra e Kwesi Sorotu Badori – sono stati convocati per il ritiro della Prima Squadra di Domenico Tedesco.

Rodaggio internazionale prima del debutto

Nelle ultime settimane, la squadra si è preparata affrontando contesti di alto livello: le esperienze al “Mladen Ramljak Memorial Tournament” e alla “San Marino Talent Cup” hanno permesso al gruppo di scaldare i motori contro avversari internazionali, trovando il ritmo giusto per l’esordio di domani in terra pugliese.

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