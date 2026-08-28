Calciomercato Bologna, acquisto a sorpresa: ecco Jay Enem dalla Stella Rossa

Non solo Arthur Theate e il lavoro su un centrocampista che potrebbe essere Michel Adopo, il Bologna continua a muoversi sul calciomercato e ha chiuso per Jay Enem, attaccante della Stella Rossa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il giocatore, classe 2003, già in serata dovrebbe essere a Bologna.

Il giocatore, già accostato al club rossoblù dai media serbi, arriva dalla formazione della capitale Belgrado dopo che era stato seguito anche da Frosinone e CSKA Mosca. I dettagli sono ancora da svelare, ma secondo Mozzart Sport testata serba la Stella Rossa valutava il giocatore nativo di Amsterdam circa 7 milioni di euro.

Chi è Jay Enem

Classe 2003, nativo di Amsterdam, ha il doppio passaporto: olandese e nigeriano. Si tratta di una classica punta centrale (195 cm) che nelle ultime due annate ha giocate con la Stella Rossa in prestito dall’OFK Belgrado. In estate, la Stella Rossa lo aveva riscattato per 2 milioni di euro.

I suoi numeri comunque sono tutt’altro che entusiasmanti. Dal suo arrivo alla Stella Rossa a metà della stagione 2026/27, Enem ha giocato appena 22 gare, segnando 7 reti e servendo 3 assist. In precedenza, nella stessa stagione 26/27 con l’OFK aveva segnato 10 reti nella prima metà della stagione.

Non è una prima volta

Per lui, comunque, non è una prima volta in Italia. Tra il 2022/23 e l’inizio dell’annata 24/25 aveva giocato nel Belpaese con la maglia del Venezia prima (in Primavera e in Serie B) e della Vis Pesaro poi (in Serie C), lasciando pochi segni di sé: 3 reti nel torneo di Primavera 2 con la maglia dei Lagunari.

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