Il calciomercato del Bologna si sta infiammando nelle ultime ore. Dopo il colpo Arthur Theate dell’Eintracht Francoforte, la dirigenza sta cercando un esterno per sopperire alla eventuale partenza di Jonathan Rowe.

In mattinata abbiamo già citato un profilo dell’Argentina, ma nelle ultime ore dall’Inghilterra arriva una voce autorevole. Il commentatore Ben Jacobs ci parla di un interesse rossoblu per Rocco Vata, a duello con un altro club di Serie A.

Calciomercato Bologna, dall’Inghilterra: rossoblu su Vata

Vata, classe 2005, è attualmente legato al Watford da un contratto fino al 2028 ed è uno dei migliori talenti di prospettiva nella rosa dei Pozzo. Cresciuto nel settore giovanile del Celtic, l’irlandese si è trasferito in Inghilterra nell’estate del 2024 e può ricoprire tutte le posizioni dell’attacco. La sua duttilità, unita all’esperienza oltremanica e alla giovane età, avrebbe attirato l’attenzione di due club, tra cui il Bologna, alla ricerca di nuove soluzioni per l’attacco.

Per il momento, però, non si parla di una trattativa vera e propria. Sia la Roma, l’altra pretendente, sia il Bologna avrebbero chiesto informazioni al Watford, senza però intavolare trattative. Il sondaggio rappresenta dunque un primo passo. Il mercato degli ultimi giorni, però, può cambiare rapidamente tutto, anche vista la possibile partenza di Rowe.

Pochi giorni per il successo

Lo scoop di Jacobs aggiunge un nuovo protagonista al puzzle del mercato rossoblu. Resta da capire se quella che per ora è una semplice chiamata si trasformerà in un’offerta effettiva. Una cosa è certa: il nome di Rocco Vata è entrato nel paziente taccuino di Sartori. Ergo, non è detto che tutto si risolverà entro il clock di questa sessione estiva.

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