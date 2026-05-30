Under 18, ultimo test prima dei playoff

Alle 15.30, in trasferta al “Konami Youth Development Centre” di Milano, si gioca la sfida tra Under 18 di Inter e Bologna. Una partita che, almeno per la classifica, non cambia nulla: i nerazzurri hanno già conquistato il primo posto, mentre i rossoblù sono certi della terza posizione. Ma allora, che valore può avere davvero questo match? Proprio quello di una prova generale in vista dei playoff.

Playoff: Inter già prima, Bologna già terzo

Come riportato da “Più Stadio“, la stagione regolare ha già emesso i suoi verdetti principali. L’Inter ha chiuso in vetta, mentre il Bologna ha consolidato un ottimo terzo posto, frutto di un percorso di crescita importante sia individuale che collettivo. Non è una sfida che assegna punti decisivi, ma è una sfida che pesa sulla testa.

La gestione del ritmo verso i playoff

Come si arriva davvero pronti a una gara “dentro o fuori”? Il Bologna utilizza partite come questa proprio per non perdere intensità e concentrazione. Servirà ritmo, servirà attenzione, servirà continuità. E allora viene da chiedersi: meglio una partita senza pressione o un test reale contro la miglior squadra del campionato?

I numeri dell’Inter

I nerazzurri hanno costruito il primato con numeri molto solidi: 78 punti in 35 partite, frutto di 24 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte. Inoltre, 87 gol segnati li rendono il miglior attacco del campionato, mentre i 41 gol subiti valgono anche la miglior difesa. Una squadra completa, insomma, sotto tutti i punti di vista.

Il Bologna attende di scoprire il proprio avversario

Alle spalle dell’Under 18 dell’Inter c’è la Roma a quota 73 e poi, appunto, il Bologna a 67. La posizione in classifica è fondamentale: le prime due sono già qualificate alle semifinali, mentre dal terzo al sesto posto dovranno passare dai quarti di finale per continuare il loro percorso.

In questo scenario, il Bologna parte da una posizione privilegiata. Il terzo posto garantisce infatti un doppio vantaggio: il fattore campo nei quarti di finale e la possibilità di passare il turno con due risultati su tre durante i 120 minuti.

La situazione, però, è ancora molto aperta. Dal quarto al settimo posto ci sono quattro squadre racchiuse in appena un punto: Genoa a 59, poi Torino, Atalanta e Cesena a 58. Tre posti disponibili e tutto ancora in bilico.

Il Bologna, intanto, attende di scoprire il proprio avversario mentre continua a costruire fiducia e condizione.

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