I grandi risultati ottenuti dal Bologna negli ultimi anni (come la partecipazione alla Champions e all’Europa League, la vittoria della Coppa Italia e la prima storica partecipazione alla Supercoppa italiana), a cui va ad aggiungersi l’alta qualità del gioco proposto, hanno fatto in modo che il valore della squadra aumentasse sempre di più. I giocatori felsinei sono sempre più preziosi e il sito calcistico Transfermarkt ha aggiornato nuovamente i valori.

Dalla porta all’attacco, il valore del Bologna sta crescendo costantemente

In aumento Holm, Heggem e Odgaard

Rispetto all’ultimo aggiornamento il valore complessivo del Bologna è aumentato ancora, passando dai 272,8 milioni di euro di inizio ottobre ai 291,5 milioni attuali. Tra i reparti a essere cresciuti c’è la porta: a causa del lungo infortunio muscolare di Skorupski, sono stati chiamati in causa Chicco Ravaglia e Massimo Pessina. Il valore del primo ammonta ora a 2 milioni, mentre il secondo (formatosi nella Primavera rossoblù) vale un milione.

Per quanto riguarda il pacchetto arretrato, i giocatori in crescita sono Torbjørn Heggem, Emil Holm e Nadir Zortea. Il centrale norvegese tocca ora i 14 milioni, mentre il terzino svedese è valutato 13 milioni. L’ex Cagliari (reduce dall’assist servito nel match contro il Sassuolo) è invece cresciuto nell’ultimo periodo fino a toccare i 7 milioni e mezzo. Lucumí, Miranda e Lykogiannis sono invece rimasti stabili, mentre Vitik, Casale e De Silvestri appaiono in calo.

A centrocampo, poi, spicca la crescita del trequartista danese Jens Odgaard: il Vichingo, considerato uno dei giocatori chiave di Vincenzo Italiano, possiede ora un valore di mercato di 15 milioni di euro, cifra che lo rende il centrocampista rossoblù più prezioso dopo capitan Lewis Ferguson (rimasto stabile a quota 20 milioni). Tuttavia, la sorpresa più grande riguarda Nikola Moro: il 27enne croato, che nell’ultimo periodo è diventato un vero e proprio protagonista della squadra, vale adesso 6,5 milioni. Al contrario, è in diminuzione il valore di Remo Freuler (rimasto fermo per due mesi per la frattura della clavicola).

Il boom di Nicolò Cambiaghi

In ogni caso, il giocatore rossoblù ad aver fatto registrare il maggiore salto di qualità è l’esterno offensivo Nicolò Cambiaghi. Il classe 2000, a quota 4 assist e 2 gol in campionato, è sempre più decisivo per questa squadra e di fatti il suo valore è cresciuto sempre di più (toccando ora i 18 milioni di euro).

Mister Italiano, però, può contare su una rosa lunga e su numerosi giocatori di grande talento. I più preziosi rimangono Santi Castro e Riccardo Orsolini, rimasti costanti a quota 35 e 25 milioni di euro. Stabili Benja Dominguez e Dallinga, entrambi a quota 12 milioni. Il nuovo arrivato Jonathan Rowe, infine, è valutato 16 milioni: un valore in calo per l’attaccante inglese, che però si sta ambientando sempre di più nel sistema di gioco di Italiano.

(Fonte: Transfermarkt)

