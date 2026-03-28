Il Bologna e i valori di mercato: il punto sulla rosa

C’è una crescita che fa rumore e una che si costruisce passo dopo passo, senza bisogno di effetti speciali. Il Bologna rientra pienamene nella seconda categoria: nell’ultimo aggiornamento dei valori di mercato della Serie A pubblicato da Transfermarkt, i rossoblù fanno segnare un incremento di circa +9 milioni rispetto alla fine del mercato estivo.

Un dato che, più che attirare l’attenzione, racconta una direzione precisa: quella di una squadra che cresce con continuità.

Bologna: una crescita senza strappi

I rossoblù si collocano al decimo posto tra le squadre che hanno visto aumentare il valore della propria rosa, a pari merito con l’Udinese. Un incremento che, in termini di valori di mercato, non fa rumore, soprattutto se confrontato con realtà che hanno registrato aumenti molto più importanti, come il Como (+103 milioni) o la Roma (+65 milioni), ma che si inserisce perfettamente in una logica di continuità.

Non è una crescita esplosiva, ma lineare. Il Bologna cresce, ma lo fa senza sbalzi, senza oscillazioni improvvise.

Bologna: il posizionamento nella Serie A

Guardando al valore complessivo delle rose, il Bologna si conferma stabilmente nella parte alta della classifica. Attualmente i rossoblù occupano l’ottavo posto con un valore complessivo di circa 275 milioni di euro.

Davanti restano le big del campionato: Inter (636 milioni), Juventus (545 milioni), Milan (484 milioni), Roma (455 milioni), Napoli (417 milioni), Atalanta (403 milioni) e Como (352 milioni).

Crescere in modo diverso rispetto agli altri

Il confronto con le altre squadre evidenzia due modalità diverse di crescita: da un lato ci sono club che registrano aumenti molto importanti in poco tempo, dall’altro realtà come il Bologna, che seguono un percorso più graduale e misurato. Una differenza che non è solo numerica, ma anche strutturale: da una parte accelerazioni improvvise, dall’altra una costruzione più solida e continua.

E in un campionato così competitivo, quale delle due strade può garantire maggiore equilibrio nel lungo periodo?

Un equilibrio che diventa identità

In un contesto in cui alcune squadre vedono crescite importanti e altre registrano cali significativi, il Bologna si mantiene in equilibrio. Il segno è positivo, ma soprattutto è costante: niente picchi improvvisi, niente crolli. Solo una linea stabile che accompagna la crescita della squadra.

E forse è proprio questo il punto: non tanto quanto cresce il Bologna, ma come cresce.

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