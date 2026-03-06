Cinque successi di fila, gli ultimi quattro di stretta misura. Il Bologna è tornato, diverso da quello scintillante dell’autunno, ma può rilanciarsi alla grande avendo la possibilità domani di allungare la striscia di vittorie a sei contro l’Hellas Verona.

Ecco tutte le informazioni utili verso la sfida della prossima gara rossoblù. Ecco quando, dove e come guardare la sfida tra Bologna ed Hellas Verona.

Bologna-Hellas Verona: data, orario, luogo e dove vederla

Competizione: Serie A, 28^ giornata;

Partita: Bologna-Hellas Verona;

Data: domenica 8 marzo 2026 ;

; Orario: 15:00;

Luogo: Stadio Renato Dall’Ara, Bologna ;

; Canale TV: Zona DAZN Canale 214 di Sky;

Piattaforma streaming: DAZN.

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumí, João Mario; Sohm, Ferguson, Moro; Bernardeschi, Castro, Odgaard. Allenatore: Vincenzo Italiano.

HELLAS VERONA (4-3-3): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Oygoke, Niasse, Al-Musrati, Harroui, Bradaric; Bowie, Sarr. Allenatore: Paolo Sammarco.

A che punto siamo?

Il Bologna è rinato. Dopo la lunga crisi tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, da un mese la squadra di Vincenzo Italiano ha ricominciato a macinare punti. Meno gioco, più attenzione, più concretezza. Cinque vittorie di fila, di cui quattro per 1-0.

L’ultimo a Pisa con un gran gol di Odgaard e una super prestazione di Skorupski ha mostrato un po’ di stanchezza. Ma la settimana libera di riposo sarà sicuramente servita per ricaricare le pile in vista della sfida col Verona. L’avversario è sicuramente abbordabile, essendo stato battuto dai rossoblù anche nel momento più complicato.

Rispetto alla gara di qualche settimana fa, però, i gialloblù sono ancora più in difficoltà. E non sono nemmeno più guidati da Paolo Zanetti. In panchina, infatti, ora c’è l’ex allenatore della primavera veronese Paolo Sammarco. Un cambio di guida tecnica che comunque non a cambiato le sorti della squadra veronese destinata oramai alla retrocessione in Serie B.

