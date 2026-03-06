Attenzione ai cartellini: contro il Verona tre i Rossoblù diffidati

Domenica alle 15 il Bologna ospita il Verona al Dall’Ara per la sfida valida come ventottesima giornata di campionato. Tra le file dei Rossoblù tre i diffidati: massima attenzione da parte loro per evitare il cartellino giallo. In caso di ammonizione salterebbero la sfida Non sarà invece disponibile per il Bologna Remo Freuler che deve proprio scontare una squalifica.

Verso Bologna-Verona: i nomi dei Rossoblù diffidati

Ogni reparto del Bologna ha il suo diffidato nella sfida contro il Verona. In difesa John Lucumì, perno della difesa rossoblù, ammonito nella partita contro il Pisa nella scorsa giornata di campionato. La squadra non può permettersi di perderlo, considerando anche che Heggem deve ancora ritrovare la miglior condizione fisica post infortunio. A centrocampo ad essere diffidato è Ferguson che ritrova il posto da titolare contro il Verona vista l’assenza di Freuler che deve scontare la squalifica.

Anche Cambiaghi dovrà fare attenzione ad evitare l’ammonizione. Italiano potrebbe dargli di nuovo la possibilità di giocare dal 1′ contro il Verona. L’esterno italiano è una delle frecce all’arco del mister che può far male agli avversari negli ultimi trenta metri.

Bologna: attenzione ai cartellini, serve equilibrio

Lucumì, Ferguson e Cambiaghi, i tre Rossoblù diffidati, dovrebbere partire tutti da titolari in Bologna-Verona. È richiesta loro massima concentrazione. Dovranno essere lucidi per evitare ammonizioni che potrebbero costare caro per le partite successive. Ricordiamo che siamo in un momento chiave del campionato in cui il Bologna sta ritrovando continuità di risultati e cerca di sistemare la classifica.

Italiano chiederà ai suoi giocatori equilibrio. Dovranno trovare il giusto mezzo tra intensità e accortezza. Di fronte si troveranno una squadra, il Verona, che gioca principalmente sulle ripartenze. I Rossoblù dovranno trovare il modo di fermare gli avversari in maniera pulita. Lucidità deve essere la parola chiave per i tre giocatori diffidati: il Bologna non può permettersi di perderli. C’è bisogno della disponibilità di tutti sempre per rotazioni necessarie in questo periodo, visti i due impegni in Europa League contro la Roma.

