Primavera, Roma-Bologna: il Tre Fontane mette alla prova i rossoblù

Domani pomeriggio il Bologna Primavera si giocherà tutto sul campo della Roma, in una sfida secca che vale l’accesso alla Semifinale Scudetto. Al Tre Fontane, con calcio d’inizio fissato alle 18, la squadra di Morrone dovrà necessariamente vincere entro i tempi regolamentari, mentre ai giallorossi basterà anche il pareggio grazie al miglior piazzamento ottenuto durante la stagione regolare.

Una partita che mette in palio tantissimo e che riporta inevitabilmente alla mente l’ultima trasferta rossoblù nella Capitale, quando Castaldo e compagni riuscirono a imporsi con una prestazione di altissimo livello.

Il precedente che accende il sogno rossoblù

Come riportato da “Più Stadio“, la vittoria conquistata il 26 gennaio sul campo della Roma rappresenta ancora oggi uno dei momenti chiave della stagione del Bologna Primavera. Quel successo non portò soltanto tre punti pesanti, ma regalò soprattutto nuove convinzioni a un gruppo che da lì in avanti cambiò marcia.

La formazione rossoblù partì fortissimo, sbloccando il risultato dopo appena quattro minuti. Decisiva la giocata di Toroc, bravo a controllare il pallone e mettere un cross preciso in area dopo una verticalizzazione di Negri: Castaldo si fece trovare pronto e colpì al volo firmando l’1-0. Poco dopo arrivò anche il raddoppio, nato da uno schema su calcio d’angolo. Lai disegnò dalla sinistra una traiettoria verso il limite dell’area, dove N’Diaye si coordinò perfettamente trovando un destro volante imprendibile per De Marzi.

La Roma provò a rientrare in partita con il gol di Seck al 28′, ma il Bologna reagì immediatamente. Passarono infatti soltanto due minuti prima del nuovo allungo rossoblù: ancora N’Diaye sfruttò le difficoltà difensive dei giallorossi e batté il portiere con il destro per il 3-1. Nella ripresa i padroni di casa tentarono il tutto per tutto e riuscirono ad accorciare ancora con Arena, ma la rete arrivò troppo tardi per cambiare il destino della gara. Il Bologna difese il vantaggio con solidità, portando a casa una vittoria meritata e fondamentale per il proprio percorso.

Una sfida con la Roma che vale la storia

Ripetersi non sarà semplice. Prima del successo ottenuto a gennaio, infatti, il Bologna Primavera aveva perso cinque confronti consecutivi contro la Roma. Anche nella gara d’andata disputata a Crespellano in questa stagione erano stati i giallorossi a esultare, grazie alla punizione decisiva di Romano arrivata all’85’ al termine di una partita molto equilibrata.

Guardando ancora più indietro, si trovano il 2-4 nella scorsa stagione, due sconfitte consecutive nella Capitale per 2-1 e 4-1 e infine lo 0-2 del gennaio 2024. Numeri che raccontano quanto la Roma sia storicamente un avversario complicato da affrontare, non solo per il Bologna.

Eppure qualcosa è cambiato. La prova offerta al Tre Fontane qualche mese fa ha lasciato la sensazione che questa squadra possa davvero giocarsela contro chiunque. I ragazzi di Morrone arrivano a questo appuntamento con entusiasmo, consapevolezza e la convinzione di avere le qualità per compiere un’altra impresa. Raggiungere la Semifinale sarebbe un risultato enorme, ma per quanto mostrato durante tutta la stagione non sarebbe certo un miracolo.

BFC Academy Cup, il futuro cresce in rossoblù

Nel frattempo si è conclusa anche la terza edizione della BFC Academy Cup, appuntamento ormai diventato centrale all’interno del progetto Academy del Bologna. L’iniziativa punta a rafforzare il legame tra il club rossoblù e le società affiliate, creando una rete sempre più ampia e strutturata per la crescita dei giovani calciatori.

Il torneo si è disputato tra Cervia, Cesenatico e Gatteo a Mare e ha coinvolto le categorie Primi Calci, Pulcini e Esordienti. In totale sono state giocate 328 partite, con la partecipazione di 130 squadre e circa 1200 atleti dai 7 ai 13 anni.

Tra le società presenti figuravano: ASD Ponderano, Atletico Borgo, Atletico SPM, A.S.D. Pedara, Bologna FC 1909, Borgo San Lorenzo, Cervia United, Comacchiese, Corticella, Faro Gaggio Montano, Fornacette Casarosa, Fossolo 76, G.S. Duomo, Labico Calcio, Le Torri Castelpianio, M&M Football Vasto, Montello Calcio, Paradise Football, Persiceto 85, PML Morrone, Polisportiva MA.DE.MAR., Polisportiva Trodica Sport, Pontevecchio Calcio, Porto Fuori, Progresso Calcio, Real Sala Bolognese, San Benedetto Val di Sambro, San Marco Juventina, San Pio X, Sanseverinese, Swiegi United FC, Vigevano Calcio, Virtus Bagnolo, Viscontini, Zarja, Zola Calcio.. Un evento che conferma la volontà del club di investire concretamente sul futuro e sulla crescita del proprio territorio.

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