Bologna Women, poker al debutto contro il Genoa

Il Bologna Women inaugura nel migliore dei modi il nuovo campionato di Serie B femminile. Le rossoblù superano il Genoa con un netto 4-0 e conquistano immediatamente una vittoria che vale anche come primo segnale importante in vista di una stagione nella quale entrambe le squadre puntano a giocarsi le proprie possibilità di promozione.

Bologna Women, che partenza

La sfida disputata ieri a Crespellano aveva già il sapore di uno scontro diretto. Bologna e Genoa sono infatti due formazioni intenzionate a rimanere protagoniste fino al termine del campionato, e per la squadra di mister Jacopo Leandri non poteva esserci modo migliore per iniziare.

Come riportato da “Più Stadio“, a sbloccare il risultato è stata Benedetti al 14’. L’attaccante rossoblù ha trovato la deviazione vincente all’interno dell’area di rigore, al termine di un’azione costruita molto bene dal Bologna.

Il Bologna Women non si ferma nella ripresa

Dopo l’intervallo, la formazione rossoblù ha continuato a spingere e al 56’ è arrivato il raddoppio. A firmarlo è stata Rognoni, protagonista di una pressione efficace sul portiere del Genoa Capelletti, costretto a capitolare.

Il Bologna ha così indirizzato definitivamente la partita, ma le reti non erano ancora finite. Al 77’ è arrivato anche il 3-0, con Ferraresi che ha sfruttato al meglio l’assist servito proprio da Rognoni.

Quando il match sembrava ormai deciso, al 90’ Ferrario ha trovato anche la quarta rete, completando il poker rossoblù.

La soddisfazione di Ferraresi

Al termine della gara, Ferraresi ha raccontato tutta la soddisfazione per un esordio così positivo, sottolineando il lavoro svolto dalla squadra fin dall’inizio.

«Mi aspettavo un esordio del genere – ha detto Ferraresi nel post match – ci siamo allenati fin da subito con grande voglia. Siamo un grande gruppo, un’ottima squadra che ha un obiettivo comune».

Parole che fotografano bene lo spirito con cui il Bologna Women ha affrontato questa prima partita: un gruppo già concentrato su un traguardo condiviso e capace di trasformare sul campo la voglia mostrata durante gli allenamenti.

Ora c’è il Catania

Archiviata la netta vittoria contro il Genoa, il Bologna Women dovrà già pensare al prossimo appuntamento. Domenica prossima le rossoblù saranno impegnate sul campo del Catania.

L’obiettivo sarà quello di dare continuità a quanto mostrato nella gara d’esordio e confermare le indicazioni positive emerse ieri a Crespellano. La prima risposta è stata importante: riuscirà il Bologna a ripetersi anche nel prossimo turno?

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