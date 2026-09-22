Il Bologna Women torna in campo, domenica arriva San Marino

Il Bologna Women si prepara a tornare protagonista in campionato dopo il passaggio del turno in Coppa Italia. Domenica, a Granarolo, arriverà la San Marino Academy per la terza giornata, in una settimana particolare per tutto il mondo rossoblù: tra prima squadra e settore giovanile, infatti, saranno soltanto le ragazze di Jacopo Leandri a giocare. Con le nazionali impegnate, il resto delle squadre del Bologna osserverà una pausa e toccherà quindi alla formazione femminile tenere acceso il fine settimana rossoblù.

La settimana del Bologna riparte

Dopo la giornata di riposo di ieri, il Bologna Women tornerà al lavoro oggi con un allenamento pomeridiano. L’obiettivo è preparare nel modo migliore l’appuntamento di domenica, con la fiducia cresciuta anche grazie a quanto fatto vedere nell’ultimo impegno di Coppa Italia.

Come riportato da “Più Stadio” nell’articolo di Davide Centonze, a Venezia le rossoblù hanno conquistato il passaggio del turno superando di misura le padrone di casa. È bastata una rete per decidere la partita, ma soprattutto per dare continuità al percorso della squadra.

Coppa Italia, un successo che dà fiducia

Il gol decisivo è arrivato al 18’: Lähteenmäki ha trovato la via della rete di testa, sfruttando l’assist di Marengoni. Da quel momento il Bologna ha saputo mantenere il vantaggio fino al termine, gestendo la gara senza concedere gol.

Il risultato avrebbe potuto essere più largo e un secondo gol avrebbe certamente permesso di affrontare gli ultimi minuti con maggiore tranquillità. Ma il dato più importante resta quello del risultato finale e, soprattutto, della porta rimasta inviolata. Un successo costruito così ha permesso alle rossoblù di superare una trasferta che poteva nascondere delle insidie e di guardare con fiducia al prossimo impegno.

Ora c’è la Roma

Il successo di Venezia ha già aperto la porta al prossimo turno di Coppa Italia. E l’avversaria sarà tutt’altro che banale: a Granarolo arriverà la Roma, campione d’Italia, tra il 19 e il 20 dicembre.

Sarà una sfida casalinga dal sapore particolare, considerando il valore dell’avversaria e il riferimento alla massima serie. Ma prima di pensare a dicembre, c’è un altro appuntamento da affrontare. Perché il campionato non aspetta e domenica il Bologna dovrà concentrarsi sulla San Marino Academy.

San Marino nel mirino

La terza giornata rappresenta quindi la priorità per Battelani e compagne. La sfida sarà in casa e l’obiettivo è arrivarci dopo una settimana di lavoro costruita sulla fiducia arrivata dal passaggio del turno in Coppa Italia.

Tutta l’attenzione sarà sulle ragazze di Leandri: domenica sarà il momento di tornare a pensare al campionato.

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