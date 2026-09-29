Bologna Women, prossima fermata Venezia

Il campionato è appena cominciato, ma il Bologna Women sa già di dover cambiare passo. Dopo il pareggio di Catania è arrivata infatti la sconfitta casalinga contro la San Marino Academy, un risultato che lascia le rossoblù ferme a quota 4 punti dopo tre giornate. La classifica, però, resta ancora molto corta: la vetta occupata dalla RES Donna Roma è distante soltanto tre punti e, con così tante partite ancora da giocare, gli equilibri possono cambiare rapidamente.

Bologna, classifica ancora aperta

Una vittoria, un pareggio e una sconfitta: è questo il bilancio raccolto finora dalla squadra di Jacopo Leandri. Come riportato da “Più Stadio” nell’articolo di Davide Centonze, i 4 punti conquistati valgono al momento la stessa posizione di Brescia e Arezzo, mentre davanti ci sono Moncalieri e Frosinone. Più in alto ancora il Genoa, a quota 6, e al primo posto la RES Donna Roma con 7 punti.

Frosinone e Moncalieri condividono con la capolista l’imbattibilità, mentre il Bologna deve anche guardarsi dalle squadre che hanno ancora una partita da recuperare. Cesena e Vicenza sono entrambe ferme a 3 punti: un eventuale pareggio nello scontro diretto permetterebbe alla vincente di agganciare le rossoblù, mentre una vittoria porterebbe una delle due a una sola lunghezza dalla capolista.

È presto per dare un peso definitivo alla classifica, ma un dato è già evidente: per arrivare alla promozione serve chiudere il campionato al primo posto. E allora perché aspettare che il distacco aumenti? Il Bologna dovrà cercare di aumentare la propria efficacia, soprattutto nella fase offensiva, rendendo il gioco più rapido e trovando maggiore concretezza negli ultimi metri. Anche gli automatismi devono ancora crescere, cosa fisiologica in questa fase della stagione.

Ora bisogna reagire

Il primo posto, per il momento, si è allontanato, ma tre giornate non possono ancora raccontare quale sarà il volto definitivo del campionato. I 3 punti che separano il Bologna Women dalla RES Donna Roma lasciano infatti tutto ancora da giocare, soprattutto considerando l’equilibrio che si è visto in queste prime partite.

L’idea di una squadra capace di dominare il campionato senza incontrare ostacoli, come accaduto al Como nella scorsa stagione, appare al momento lontana dal quadro attuale. Le squadre in corsa per la promozione dovranno quindi affrontare ogni giornata con grande attenzione, perché anche pochi punti possono modificare rapidamente le posizioni.

Il Bologna, naturalmente, ha ancora aspetti da sistemare. La sconfitta con San Marino ha evidenziato soprattutto la necessità di essere più incisivi davanti e più concreti quando arrivano le occasioni. Ma il campionato è appena iniziato e c’è subito la possibilità di ripartire.

La prima occasione arriverà domenica a Venezia, su un campo dove le rossoblù hanno già trovato una vittoria in Coppa Italia. E quale occasione migliore per provare a rimettersi immediatamente in carreggiata?

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