Primavera Bologna: il poker alla Lazio vale il sorpasso

Il Bologna Primavera riparte dopo la sosta per le nazionali nel migliore dei modi, superando la Lazio con un netto 4-1 e conquistando la seconda vittoria consecutiva in campionato. Un successo che non porta soltanto tre punti, ma offre anche indicazioni interessanti sul momento della squadra di Morrone. Dopo un avvio in cui i biancocelesti hanno gestito maggiormente il possesso, senza però creare particolari pericoli, i rossoblù sono riusciti a prendere progressivamente il controllo della gara, imponendo il proprio gioco e dimostrando di avere le idee chiare su come gestire il risultato.

Il Bologna prende in mano la partita

Nella prima parte di gara è stata la Lazio a gestire maggiormente il possesso del pallone, senza però riuscire a trasformare questa superiorità nel controllo effettivo della partita. I biancocelesti hanno tenuto maggiormente la sfera, ma senza rendersi particolarmente pericolosi dalle parti della porta rossoblù. Il Bologna, dal canto suo, ha saputo reggere questa fase iniziale, senza perdere equilibrio e aspettando il momento giusto per imporre il proprio gioco.

Con il passare dei minuti, la squadra di Morrone è riuscita a prendere in mano la gara, mostrando personalità e maggiore incisività. Una volta trovato il vantaggio, i rossoblù non si sono limitati a difendere quanto conquistato, ma hanno continuato a cercare la porta avversaria, senza rinunciare alla propria iniziativa per paura delle ripartenze della Lazio.

È proprio questo uno degli aspetti più interessanti della prestazione: il Bologna ha saputo gestire il risultato mantenendo un atteggiamento propositivo, continuando ad attaccare e trovando altre reti. Il 4-1 finale premia così una squadra che, dopo una prima fase in cui la Lazio ha avuto più possesso, è riuscita a imporre la propria superiorità e a controllare la partita con sicurezza.

La difesa ritrova solidità

Tra gli aspetti da sottolineare c’è anche il miglioramento del reparto difensivo. Dopo le cinque reti incassate contro il Sassuolo e le tre subite dall’Inter, il Bologna ha cambiato passo nelle ultime due giornate, concedendo un solo gol sia contro il Como sia contro la Lazio. Un dato che, pur non cancellando le difficoltà precedenti, suggerisce segnali incoraggianti sul piano dell’equilibrio e della gestione delle partite.

Naturalmente, l’obiettivo resta quello di arrivare a non concedere reti, ma la differenza rispetto alle due sconfitte precedenti è evidente. Subire meno gol permette alla squadra di valorizzare maggiormente il proprio potenziale offensivo e di affrontare le diverse fasi della gara con più sicurezza. La sfida, adesso, sarà dare continuità a questi progressi, trasformando le indicazioni delle ultime due uscite in una maggiore affidabilità lungo il campionato.

Badori e Toroc trascinano i rossoblù

A rendere ancora più significativo il successo sono state le prestazioni di Badori e Toroc, entrambi autori di una doppietta. Quattro reti portano la firma di due protagonisti che hanno saputo concretizzare il lavoro della squadra, contribuendo in maniera decisiva al risultato.

Tra gli episodi da ricordare c’è soprattutto la splendida rete di Badori dalla distanza, con una conclusione terminata sotto l’incrocio dei pali. Una giocata di grande qualità, che ha impreziosito la sua doppietta e aggiunto un momento spettacolare a una giornata già molto positiva.

Al di là dei singoli marcatori, però, il dato più interessante resta la capacità della squadra di continuare a produrre gioco e a cercare la porta avversaria anche dopo aver indirizzato la partita a proprio favore.

Bologna, due vittorie consecutive per guardare avanti

Il successo per 4-1 sulla Lazio arriva dopo quello ottenuto contro il Como e permette al Bologna di dare seguito alla reazione mostrata nella giornata precedente. Due vittorie consecutive rappresentano un segnale importante, soprattutto dopo le difficoltà delle settimane precedenti e la pausa per gli impegni delle nazionali.

I rossoblù salgono a quota 12 punti e occupano il quinto posto in classifica, dopo che le altre squadre hanno disputato le rispettive partite. La vittoria ha inoltre permesso al Bologna di scavalcare proprio la Lazio, che alla vigilia precedeva i rossoblù di un punto. La posizione attuale offre una fotografia positiva del percorso compiuto finora, pur con un campionato ancora lungo e tanti appuntamenti da affrontare.

Adesso, per la squadra di Morrone, la sfida sarà confermare quanto mostrato contro la Lazio anche lontano da casa. Il prossimo impegno è in programma venerdì 16 ottobre alle 15:00, in trasferta contro il Parma.

Il Bologna esce dalla sfida con i biancocelesti con tre punti, quattro gol segnati e una prestazione in crescita nel corso della partita. La continuità offensiva, accompagnata dai segnali di miglioramento in fase difensiva, può diventare una base importante su cui costruire le prossime settimane. La strada è ancora lunga, ma le ultime due vittorie offrono a Morrone e ai suoi ragazzi motivi concreti da cui ripartire.

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