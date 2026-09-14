La moviola di Napoli-Bologna: Bonacina convince, nessun rigore su De Bruyne

Finisce con una sconfitta del Bologna la sfida contro il Napoli, gara valida per la quarta giornata di campionato di Serie A. Al Maradona decide la rete di Lobotka nella ripresa, dopo un primo tempo nel quale ai rossoblù viene annullato il gol di Theate per posizione di fuorigioco. La squadra di Domenico Tedesco non riesce così a trovare la via del gol e torna a casa senza punti.

Come sempre, non sono mancati gli episodi da analizzare sul terreno di gioco: direzione positiva per Bonacina, che ha gestito con buona autorità una gara non semplice. Ecco tutte le principali situazioni da moviola.

Nessun rigore: il contatto su De Bruyne

Come riportato da “Stadio” nell’articolo di Edmondo Pinna, il primo episodio da analizzare porta direttamente nell’area del Bologna. De Bruyne finisce a terra dopo un intervento che coinvolge, almeno inizialmente, anche Theate e Pobega. A seguito delle verifiche, il contatto viene individuato con il centrocampista rossoblù, che però arriva prima sul pallone e lo tocca chiaramente. Lo scontro successivo rientra quindi nella normale dinamica dell’azione: non ci sono gli estremi per concedere il calcio di rigore.

Il fuorigioco di Theate viene rilevato dal SAOT

Serve invece il supporto della tecnologia per valutare la posizione di Theate in occasione della rete annullata. Sulla punizione battuta da Ferguson, la spalla sinistra del difensore belga si trova oltre la linea della difesa del Napoli, stabilita da Spinazzola in quanto penultimo difendente. Il SAOT rileva dunque il fuorigioco e la rete viene correttamente annullata.

Regolare la rete di Lobotka

Nessuna irregolarità, invece, nell’azione che porta al gol di Lobotka. La posizione di Favasuli è regolare sul passaggio di De Bruyne: il giocatore è in gioco quando riceve il pallone che successivamente metterà al centro. La rete viene quindi convalidata.

Bonacina, gestione coerente e un solo giallo

La direzione di gara di Bonacina viene valutata con un 6,5. Una sfida non particolarmente complicata, ma comunque impegnativa, considerando il livello della partita. L’arbitro di Cisano Bergamasco la conduce con buona autorità e mantiene una linea tecnica coerente per tutta la gara.

Sono 25 i fischi complessivi, contro una media attuale di 22,83 in Serie A. Sul piano disciplinare, invece, arriva un solo cartellino giallo.

Amondarain l’unico ammonito

L’unica sanzione disciplinare della partita riguarda Amondarain, ammonito per un intervento in ritardo su Rrahmani.

Maggioni al VAR

Al VAR è presente Maggioni, il cui intervento risulta decisivo per la verifica della posizione di Theate. Il SAOT conferma infatti il fuorigioco del difensore belga al momento della punizione calciata da Ferguson, portando all’annullamento della rete.

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