Napoli-Bologna (1-0), Ferguson: «Fa male, un punto non basta»

Il Bologna perde 1-0 al Maradona di Napoli per mano di Lobotka e resta bloccata in coda alla classifica di Serie A. Solo un punto nelle prime quattro giornate, sintomo di quello che Lewis Ferguson definisce “momento negativo” nell’intervista post-partita. A parlare è proprio il Capitano, che riconosce le difficoltà della sua squadra, ma allo stesso tempo si ritiene fiducioso per i tempi che verranno. Di seguito le sue parole.

Le dichiarazioni di Lewis Ferguson dopo Napoli-Bologna

Il Bologna è andato sotto, ma non ha reagito: perché è mancata la convinzione? – «Il primo tempo è andata abbastanza bene, ce la siamo giocata, ma nel secondo tempo eravamo troppo bassi. Non so perché, abbiamo perso un po di intensità, di energia. Perdere così fa male, dopo quattro partite un punto non basta».

Il Bologna ha le idee chiare, i principi di giochi ci sono e la qualità non manca, ma vi manca l’ultimo passaggio: trasformare il possesso in situazioni che mettano gli attaccanti in condizioni più favorevoli – «Nel secondo tempo soprattutto è mancato questo passo in avanti, eravamo sotto pressione. Non siamo riusciti a giocare, non ci siamo presi dei rischi e il Napoli ha giocato bene. Loro sono fortissimi, ma per noi è un momento negativo. Dobbiamo essere uniti perché ho visto crescita».

Prosegue – «Purtroppo ci sono partite che vanno male, come ho detto un punto non basta, però c’è fiducia perché siamo un bel gruppo. Dobbiamo andare avanti, sabato c’è un altra partita in casa dove dobbiamo fare punti».

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