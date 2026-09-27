Il Bologna Women vuole il bis al Bonarelli

Ventidue giorni dopo il 4-0 rifilato al Genoa nella prima giornata di campionato, il Bologna Women torna a giocare davanti al proprio pubblico. Alle 15, al Bonarelli di Granarolo, le rossoblù affrontano il San Marino in una domenica nella quale l’attenzione si sposta dal Dall’Ara alle ragazze di Jacopo Leandri.

Il Bologna arriva all’appuntamento dopo il pareggio di Catania, il primo della stagione in campionato, e la vittoria in Coppa contro il Venezia che ha garantito il pass per il turno successivo.

Bologna, quattro punti per iniziare

Come riportato da “Il Resto del Carlino” nell’articolo di Giovanni Poggi, il Bologna ha raccolto quattro punti nelle prime uscite e condivide la vetta della classifica con Res Roma, Frosinone e Moncalieri. Dall’altra parte ci sarà un San Marino ancora fermo a quota zero, sconfitto in tutte e tre le gare disputate finora. Dieci le reti incassate dalle avversarie, nessuna invece quella realizzata.

Numeri che raccontano un avvio molto diverso tra le due squadre, ma che non devono trasformarsi in una ragione per abbassare la guardia. Lo stesso Leandri ha infatti invitato a non sottovalutare l’impegno.

E oggi il Bologna deve confermarsi

«Il campionato è molto equilibrato e ogni volta c’è da sudare per fare punti – così il mister del Bfc Women a Nettuno Bologna Uno -. Non c’è una squadra che spicca di più delle altre e occorrerà fare attenzione, oggi compreso».

Il tecnico rossoblù si è detto comunque soddisfatto dell’avvio della squadra, sottolineando anche la vicinanza ricevuta dal pubblico bolognese. Con la prima squadra maschile ferma, Leandri si augura che siano in tanti a raggiungere il Bonarelli per sostenere le ragazze.

«Sono però molto contento di questo inizio, soprattutto per la vicinanza mostrata dalla gente di Bologna. Approfittando della pausa della prima squadra maschile, mi auguro vengano in tanti a tifare le ragazze, se lo meritano. E noi proveremo a farli divertire, giocando il nostro calcio. Qui non manca niente, c’è tutto per far bene: siamo consapevoli sia di questo che dei nostri valori».

Il gruppo rossoblù cerca continuità

L’obiettivo del Bologna Women è tornare a conquistare i tre punti, contando sulla forza del gruppo e anche sul fattore campo del Bonarelli. Una rosa rinnovata rispetto alle stagioni precedenti sta infatti trovando progressivamente la propria intesa, dentro e fuori dal campo.

A raccontarlo è Veronica Battelani, ormai una delle veterane della squadra: «Ci siamo rinnovate rispetto agli anni scorsi, ma in questo mondo ci conosciamo più o meno tutte e il mister ci sta dando una grossa mano a unirci sempre di più, soprattutto sotto il profilo umano».

Battelani: «I tifosi sono fondamentali»

La giocatrice rossoblù ha poi rivolto l’attenzione a chi segue la squadra, anche lontano da Bologna. Il sostegno del pubblico, spiega Battelani, rappresenta un elemento importante per il gruppo.

«Vogliamo fare bene, anche per i nostri tifosi, quelli più vicini e più lontani: ci seguono ovunque e per noi il loro apporto è fondamentale, sono fantastici».

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