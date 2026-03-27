Bosnia Erzegovina-Italia: dove vederla in tv e le probabili formazioni

Superato lo scoglio Irlanda del Nord, l’Italia fa un passo avanti verso il Mondiale, ma per prenotare i biglietti serve un’altra vittoria a Zenica in Bosnia. Contro la Nazionale balcanica di Edin Dzeko, martedì sera, gli Azzurri di Rino Gattuso si giocano tutto.

Ecco tutte le informazioni utili verso l’importante sfida della squadra azzurra. Ecco quando, dove e come guardare la sfida tra Bosnia Erzegovina e Italia.

Bosnia Erzegovina-Italia: data, orario, luogo e dove vederla

Competizione: finale playoff Mondiale 2026;

Partita: Bosnia Erzegovina-Italia;

Data: martedì 31 marzo 2026;

Luogo: Bilino Polje, Zenica (Bosnia Erzegovina);

Canale TV: RaiUno;

Piattaforma streaming: RaiPlay.

Le probabili formazioni

BOSNIA ERZEGOVINA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunijc, Tahirovic, Memic; Dzeko, Demirovic. Allenatore: Sergej Barbarez.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Allenatore: Gennaro Gattuso.

A che punto siamo?

È il momento della verità, l’Italia ha superato nella semifinale playoff l’Irlanda del Nord e ora guarda alla finale. Martedì sera a Zenica, la squadra italiana si giocherà un ritorno nella fase finale del torneo iridato che manca da 12 anni. L’ultima volta che l’Italia è stata al Mondiale correva l’anno 2014, in Brasile.

Poi l’oblio. E per evitare di cadere nel dimenticatoio calcistico, per impedire che un’intera generazioni si disinnamori del calcio bisogna tornare al Mondiale. È una questione di sopravvivenza del movimento. L’ultimo ostacolo per l’Italia è la Bosnia Erzegovina.

Una Nazionale quella balcanica guidata principalmente dal talento sconfinato di Edin Dzeko, che ha costretto il Galles al 91′ ad arrendersi ai supplementari. Ma in generale di ottimo giocatori, ben noti in Italia oltre al “Cigno di Sarajevo“. Kolasinac e l’ex Roma Tahirovic tra i più noti. Ma grande attenzione andrà riposta anche su Alajbegovic, talentino classe 2007 del Salisburgo, freddissimo nel trasformare il rigore che è valso la finale.

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