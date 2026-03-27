Italia-Irlanda del Nord, Gattuso: «Andiamo a giocarci la finale»

L’Italia di Gennaro Gattuso batte per 2-0 l’Irlanda del Nord e strappa il pass per la finale dei playoff mondiali. Una vittoria meritata, più nel secondo che nel primo tempo, ma che mette gli azzurri sulla buona strada: «C’era da faticare, non è stato per niente facile» – afferma lo stesso ct Gattuso – «Nel primo tempo potevamo fare meglio, ci siamo complicati un po la vita: all’intervallo ero arrabbiato perché non stavamo facendo quel che avevamo preparato».

Le parole di Gennaro Gattuso dopo Italia-Irlanda del Nord

Le parole di Gattuso negli spogliatoi avranno pur smosso qualcosa negli animi degli azzurri, perché: «Nella ripresa la palla circolava meglio, abbiamo dato più ritmo alla partita. Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata e lo sarà anche quella di martedì» – confessa il tecnico – «Però la tensione che sentiamo noi la sentono anche gli altri, quindi godiamoci questa vittoria e poi ci concentriamo subito su quel che dobbiamo fare».

L’avversario nella finale di martedì sarà la Bosnia: «Una squadra di grande esperienza, che si sa chiudere bene e si sa appoggiare sugli attaccanti. Dobbiamo arrivarci con la giusta mentalità e far capire bene ai giocatori che gara sarà».

Il commento di Sandro Tonali, autore del primo gol

Una vittoria che alleggerisce il peso sulle spalle degli azzurri, arrivata in primis grazie al gol di Sandro Tonali: «Sembrava un po il replay della partita contro l’Estonia qui a Bergamo» – commenta l’autore del gol – «Avevamo contro una squadra molto fisica, ma siamo stati bravi a sfruttare i nostri momenti. Non ne abbiamo avuti tanti, ma li abbiamo sfruttati bene» ammette Tonali.

«C’era un bel po di tensione, poi col passare dei minuti è cambiata la partita e dopo l’1-0 eravamo più liberi di testa. Abbiamo fatto una buona prestazione, siamo stati molto attenti contro i loro punti di forza. Quando sei concentrato e concedi poco è molto difficile perdere» – prosegue – «Dobbiamo essere positivi, lo siamo sempre stati da quando è arrivato il mister. Dobbiamo continuare così, non abbiamo altra scelta».

Le parole di Moise Kean al termine di Italia-Irlanda del Nord

Sul finale di gara, la rete di Moise Kean chiude la partita. L’attaccante della Fiorentina ha spesso impensierito il portiere avversario Charles, finché la lucidità di Kean non ha vinto su di lui: «L’importante era restare lucidi, ora puntiamo alla seconda gara che è molto più importante. Di certo questa partita ci darà forza. Quando sbagli gol, un attaccante deve solo abbassare la testa e proseguire. Per fortuna alla fine è arrivato».

Ultimo, ma non per importanza, un ringraziamento al pubblico di Bergamo: «Il pubblico ci ha spinto tanto ed era quello che ci serviva» commenta Moise. Così come Gattuso: «Ci tenevo a ringraziare Bergamo, perché anche nel primo tempo ho sentito pochissimi fischi, anzi ci sono stati applausi».

(Fonte: Mattia Todisco, Il Resto del Carlino)

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