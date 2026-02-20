Nonostante i fischi dei tifosi ospitanti al termine della gara tra Brann e Bologna, la direzione di Rade Obrenovic è stata tutt’altro che negativa. Nessun errore decisivo che possa aver condizionato la partita a favore dei rossoblù – per la prima volta diretti dal fischietto sloveno. 34 falli totali, ma soltanto 2 cartellini gialli estratti.

Dal presunto rigore per il Brann alla rete del Bologna: il commento sulla direzione dell’arbitro Obrenovic

Dopo un avvio di gara nervoso da parte di Bernardeschi, l’arbitro ha estratto senza pensarci due volte il cartellino giallo per l’ex Juventus al 14′ – forse anche troppo presto. Più corretto, invece, quello riservato a Boakye, che ha fermato Castro irregolarmente. Il difensore ghanese è stato protagonista anche di un altro episodio discutibile, che ha coinvolto anche l’altro ammonito del match. Bernardeschi cade in seguito a un contrasto con Boakye nell’area avversaria, ma per l’arbitro non ci sono – giustamente – gli estremi per un calcio di rigore.

Nel primo tempo, il Brann si è visto negare un calcio di rigore per presunto fallo di mano di Vitik: su cross di Ingasson, il centrale ceco interviene per deviare il pallone con le braccia al petto e sembra colpire il pallone con il braccio, ma l’intervento rimane non punibile. Infine, nessuna infrazione neanche sulla rete che ha deciso il match: Cambiaghi, servito da Bernardeschi, è ampiamente regolare e il suo assist per Castro è stato giustamente convalidato. Una gara tranquilla, soprattutto per il VAR Borosak – mai chiamato in causa.

