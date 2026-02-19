Bologna, le notizie della giornata odierna (19/2/2026)

Giornata europea dal sapore artico per il Bologna, che espugna Bergen nel gelo norvegese e mette un piede nel prossimo step di Europa League. Tra il gol decisivo di Castro, la maturità tattica mostrata sul campo difficile del Brann Stadion, le parole di Italiano e Freuler e la consacrazione definitiva di Pobega (riscatto e rinnovo), quello di oggi 19 febbraio è un Bologna che ritrova la fiducia che aveva dimenticato, non perso. Ecco quindi le principali notizie della giornata odierna.

La principale notzia di oggi: Brann-Bologna termina 0-1

Il Bologna vince 0-1 in casa del Brann nell’andata dei playoff di Europa League grazie al gol di Santiago Castro al 9’. Una partita più di lotta che di qualità, condizionata dal campo ghiacciato e dalle temperature sotto zero, ma interpretata con grande lucidità mentale dai rossoblù.

Il successo in questo caso pesa doppio: per il risultato in sé e per il segnale mentale dopo le difficoltà recenti in campionato. Ora il ritorno al Dall’Ara si avvicina con un vantaggio prezioso da difendere.

Qui la cronaca completa di Brann-Bologna

Castro uomo copertina: fame, gol e sacrificio

Decimo gol stagionale per l’attaccante argentino, che arriva a doppia cifra proprio nella partita in cui segna il primo gol europeo. Dopo il colpo alla testa subito nel primo tempo, Castro ha preferito non rientrare nella ripresa, ma la sua firma rimane la svolta decisiva della partita.

«Conta il risultato, il campo non permetteva di giocare bene – ha spiegato – ora pensiamo già all’Udinese». Il primo gol europeo della sua carriera arriva nel momento più delicato per la sua squadra. È questo che fa di lui risorsa fondamentale del gruppo rossoblù.

Le parole di Castro dopo la partita

Bologna, la soddisfazione di Vincenzo Italiano

Vincenzo Italiano esalta l’atteggiamento della squadra: adattamento al terreno di gioco, niente rischi inutili e gestione del risultato.

«Ci siamo adeguati al campo, niente pericoli gratuiti. È stata una partita matura», ha dichiarato il tecnico. E poi lo sguardo già rivolto al campionato: «Ora vogliamo tornare a vincere anche al Dall’Ara, a partire da lunedì».

Ecco le delle parole di Italiano

Le dichiarazioni di Remo Freuler

Anche Remo Freuler sottolinea la capacità del Bologna di leggere la partita: meno fraseggio e più concretezza. «Non si poteva giocare palla a terra, era una gara di palle lunghe. Siamo stati bravi a difendere e concedere poco», ha spiegato lo svizzero, parlando anche dei recenti aggiustamenti tattici del centrocampo a tre, che stanno dando gli effetti sperati, ovvero equilibrio e solidità.

L’intervista completa a Freuler

Il calcio di Pobega a Bologna non è solo rossi, c’è molto di più: ecco le notizie

Giornata simbolica anche per Tommaso Pobega, che ha ufficialmente legato il suo futuro al Bologna con il riscatto e il rinnovo di contratto fino al 2028 (con opzione per un’ulteriore stagione). «Quando sono tornato qui volevo restare, ora questo desiderio si è avverato». Queste le parole del centrocampista rossoblù, che ha sottolineato la volontà di “restituire” alla squadra quanto tolto in alcune occasioni con le espulsioni, a partire proprio dalla sfida europea contro il Brann.

Ma Pobega non è solo temperamento. Il centrocampista entra infatti nella speciale classifica dei giocatori più “smaliziati” della Serie A, ovvero quelli che hanno conquistato più rigori dal 2020-21 ad oggi. Cinque penalty guadagnati, dato che evidenzia intelligenza nei movimenti e presenza offensiva.

Qui il focus su rinnovo e le parole di Pobega

La classifica completa degli “astuti” del campionato

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook