Verso Brann-Bologna: Italiano ritrova Heggem (Il Resto del Carlino)

Prevista per oggi, martedì 17 febbraio, la ripresa degli allenamenti da parte del Bologna in vista dell’andata dei playoff di Europa League contro il Brann. Dopo la vittoria esterna contro il Torino, Italiano dovrebbe ritrovare Heggem – di nuovo disponibile dopo un sovraccarico al quadricipite. La sua esperienza in condizioni climatiche come quelle norvegesi e la sua solidità difensiva saranno fondamentali all’allenatore rossoblù per il passaggio del turno.

Bologna, Heggem in gruppo verso il Brann: Lykogiannis out

Dopo aver lavorato a parte negli ultimi giorni, per Heggem si avvicina il ritorno in campo affianco ai suoi compagni. Il centrale classe 1999 ha saltato le ultime gare contro Lazio, in Coppa Italia, e Torino, in cui il Bologna è rimasto imbattuto nei 90′. Adesso, però, Italiano conta di averlo a disposizione per l’andata contro la formazione norvegese: calcio d’inizio fissato per giovedì 19 febbraio alle 18:45.

Con ogni probabilità, invece, non ci sarà Lykogianns. Il terzino greco è stato sottoposto a terapie e lavoro differenziato in seguito all’infortunio subito contro il Parma, con Italiano che spera di riabbracciarlo per la gara di ritorno. Insieme a loro, non ci saranno neanche De Silvestri ed Helland, fuori lista Uefa. Anche senza di loro, il rientro di Heggem sarà sufficiente al Bologna per ritrovare quell’equilibrio difensivo mancato nelle ultime uscite.

Fonte – Marcello Giordano, Il Resto del Carlino

