Brann-Bologna, le probabili scelte di Italiano

Dubbi? Si, sicuramente. Ci sono certezze? Si, assolutamente. Come sbrogliare la matassa? Alcune semplici domande che, da ieri, si starà ponendo Vincenzo Italiano, in vista del match di domani sera in quel di Bergen, e cioè Brann-Bologna. In questo palyoff d’andata in Europa League il Bologna si gioca molto del suo proseguo nella competizione: i valori ci sono, ma non bisogna sottovalutare la trasferta in Norvegia, seppur con il ritorno al Dall’Ara. Ecco perché le scelte per la partita di domani sono molto importanti, e alcune sono ancora in bilico.

Brann-Bologna, dalla difesa…

Facile partire da chi difenderà i pali Rossoblù anche in Brann-Bologna, e cioè Lukasz Skorupski. Il polacco è la certezza, come lo è in parte la retroguardia. Zortea dovrebbe agire sulla fascia destra, Lucumì non si muove dal centro: il primo dubbio è sul suo compagno, se la giocano Vitik e il rientrante Heggem, per il quale verrà valutato fino all’ultimo l’impiego. A sinistra, anche qui, la scelta è obbligata e si chiama Juan Miranda.

In mediana non dovrebbero vedere riposo Freuler e Ferguson: il secondo è una certezza, dopo la panchina di Torino. Accanto, o davanti, a loro ecco l’altro dubbio: più struttura con Pobega o Sohm, oppure più geometrie con Moro e Odgaard. Il Bologna attualmente ha dimostrato di trovare solidità con i muscoli, ma contro il Brann c’è bisogno dei gol: anche qui, tutto rimandato all’ultimo minuto.

…all’attacco

La voce più delicata è sempre l’attacco. Un attacco che nelle ultime settimane, in concomitanza con risultati negativi, ha sofferto, ma che ora sembra aver ritrovato alcune certezze. Due sono sicuramente Federico Bernardeschi, in uno stato di forma sempre migliore, e Jonathan Rowe, il quale sembra ormai essersi calato completamente. C’è un però: Riccardo Orsolini e Nicolò Cambiaghi. I due sono entrati solo nel finale a Torino e Italiano, anche nell’ottica del campionato e poi proprio del ritorno, potrebbe schierare il 7 e il 28 almeno inizialmente. L’altra certezza è Santiago Castro, ma l’uomo di coppe è spesso stato Thjis Dallinga. Anche qui, dubbio dell’ultimo minuto?

Fonte – Massimo Vitali, Il Resto del Carlino

