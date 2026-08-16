Il nuovo difensore centrale mancino del Bologna potrebbe davvero arrivare da Torino, sponda Juventus, e potrebbe davvero essere Juan Cabal che farebbe il percorso inverso di Jhon Lucumí. I due club infatti avrebbero già raggiunto un accordo totale sulla formula e le valutazioni del trasferimento.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, anche il giocatore ex Hellas Verona avrebbe già accettato la destinazione. L’ultima fase del trasferimento, dunque, sarebbe alle porte. Tuttavia, il club rossoblù si sarebbe preso una pausa per riflettere e capire bene se il connazionale del centrale che in queste ore sta completando il passaggio alla Juve sia l’opzione giusta per la difesa di mister Tedesco.

La formula del trasferimento

Juan Cabal dovrebbe trasferirsi al Bologna dalla Juventus con la formula del prestito con diritto di riscatto. I due club hanno trovato tutti gli accordi e i rossoblù avrebbero anche garantito di coprire l’intero ammontare dell’ingaggio del calciatore colombiano.

Sulle valutazioni economiche, poi, ci sarà da attendere i comunicati ufficiali, ma l’intero pacchetto (prestito più riscatto) non dovrebbe essere troppo oltre i 10 milioni di euro. Infatti, l’ex gialloblù dovrebbe pesare nel bilancio della società bianconera poco più di 7 milioni euro. Mentre, lo stipendio netto si aggira introno a circa 1,2 milioni di euro all’anno.

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