Calciomercato Bologna, il punto sul rinforzo in difesa

Le ultime due settimane di calciomercato in Italia sono quelle in cui vendite, scambi e prestiti si scatenano. A causa del poco denaro a disposizione tuti attendono i saldi di fine mercato per completare le rose e altrettanto sembra voler fare il Bologna com il suo reparto di difensivo.

Il club rossoblù deve sistemare il buco lasciato da Jhon Lucumí. L’addio del difensore colombiano si consumerà oggi con le visite mediche alla Juventus. Dopodiché si creerà un buco nella difesa che dovrà essere coperto quantomeno al livello di caratteristiche e qualità. Mentre per quanto riguarda la leadership il posto resterà libero per chi è a Bologna già dalla stagione scorsa (Heggem in particolare).

Chi arriva? Cabal in pole

Per completare il reparto arretrato a disposizione di mister Tedesco in pole c’è Juan Cabal della Juventus. Il difensore connazionale di Lucumí è un mancino che può giocare sia al centro della difesa che sull’esterno. Ha coraggio palla al piede, ma è carente su alcune scelte di posizionamento.

In rossoblù può migliorare e completare il percorso di crescita interrotto in bianconero dall’infortunio al ginocchio occorsogli nell’autunno del 2024. La proposta del Bologna per il giocatore ex Verona è un prestito con diritto di riscatto a circa 10 milioni, con la disponibilità del club rossoblù a pagare l’intero ingaggio. Spetta ai bianconeri dire sì o no. Nei prossimi giorni ne sapremo di più ma il giocatore resta in pole.

Gli altri nomi

Tra gli altri nomi in lista, spicca quello di Fedde Leysen. Il centrale belga dell’Union Saint-Gilloise è mancino e ha solo 23 anni e piace da tempo. Tuttavia tutti i dialoghi degli ultimi mesi e anni hanno portato ad un nulla di fatto per via delle richieste dei belgi.

Dietro lui ci sono nomi per cui sono stati fatti solo dei sondaggi. In particolare, nelle ultime ore il Bologna avrebbe fatto un nuovo sondaggio per Diego Carlos. Il brasiliano non è mancino, ma può giocare sul centrosinistra senza grossi problemi. Oltre lui attenzione sempre al nome di Leandro Balerdi, emerso nelle ultime ore.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook