Calciomercato, Adzic verso il Sassuolo: era stato proposto al Bologna

Vasilije Adzic non diventerà un giocatore del Bologna nemmeno in questa sessione estiva di calciomercato 2026. Il giocatore montenegrino classe 2006, in uscita dalla Juventus, sarà presto un nuovo giocatore del Sassuolo con la formula del prestito e diritto di riscatto da parte dei neroverdi.

Il 20enne giocatore ex Buducnost Podgorica era stato acquistato dalla Juventus nel gennaio 2024 dall’allora direttore sportivo Cristiano Giuntoli. 5 milioni di euro e “spiccioli” per battere la concorrenza anche del Bologna e di Giovanni Sartori che in quel calciomercato invernale di era innamorati dell’allora 17enne trequartista. Poco più di due anni il giocatore si trasferirà in Emilia, ma non in rossoblù.

Adzic proposto al Bologna

Eppure la possibilità che in questo calciomercato 2026 la Juventus cedesse Adzic proprio al Bologna c’è stata davvero. Infatti, nel mese di giugno quando bianconeri e rossoblù avevano discusso di possibili affare assieme il nome del trequartista balcanico era venuto fuori prepotentemente.

Il calciatore, infatti, rientrava nelle ipotesi di scambio che comprendevano anche Miretti e João Mario da parte bianconera e il Holm e Lucumí da parte rossoblù. Insomma, si era sfiorato il “matrimonio” mancato due anni prima. Ora il giocatore andrà al Sassuolo in una situazione che ha quasi ricalcato quella del 2024.

Sassuolo al fotofinish

Come nel dicembre 2023, Adzic era andato a dormire una notte con la totale certezza di trasferirsi in un squadra per poi svegliarsi altrove. Due anni e mezzo fa si trattava del Bologna che fu beffato dalla Juventus. Questa volta a essere beffato è stata un’altra squadra rossoblù, il Cagliari, che stamattina è stata superata dal Sassuolo.

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