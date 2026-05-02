Calciomercato, Beukema nel mirino del Liverpool: possibile addio lampo al Napoli

Il calciomercato estivo è ancora nelle primissime fasi di valutazioni, ma il nome di Sam Beukema torna già a far parlare di sè. L’ex difensore del Bologna, oggi al Napoli, è infatti finito nel mirino del Liverpool, pronto a muoversi concretamente nella prossima sessione estiva. Secondo le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, il club guidato da Arne Slot avrebbe già individuato nel centrale olandese uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto arretrato. Un interesse supportato anche da una prima valutazione economica che si aggira attorno ai 28 milioni di euro, cifra che potrebbe accendere il dibattito in casa partenopea.

Un’operazione che può prendere forma

Il Liverpool sta programmando un rinnovamento progressivo della propria difesa e vede nell’ex Bologna un profilo ideale per età, caratteristiche tecniche e margini di crescita. L’olandese rappresenterebbe una soluzione funzionale anche in prospettiva, considerando l’esperienza e la leadership di Virgil van Dijk, punto di riferimento ma ormai vicino alla fase finale della carriera. Inserire un giocatore come Beukema significherebbe garantire continuità e qualità nel tempo. A rendere l’operazione ancora più credibile è il legame tra Slot e il difensore: il tecnico dei Reds lo segue da anni e ne apprezza le qualità fin dai tempi del calcio olandese.

Napoli tra valutazioni e strategie

Dal lato del Napoli, la situazione resta ancora abbastanza in bilico. Il club di Aurelio De Laurentiis sta pianificando la prossima stagione con attenzione, cercando di bilanciare investimenti e cessioni. Beukema, arrivato con aspettative importanti dal Bologna, non ha vissuto una stagione completamente convincente. Tra alti e bassi e un inserimento non sempre lineare, il difensore non è riuscito a replicare con continuità le prestazioni offerte sotto le Due Torri. E anche il rapporto con l’allenatore Antonio Conte non sembra aver trovato una piena sintonia. Quindi, un’offerta significativa potrebbe spingere il Napoli a riflettere seriamente. Dal punto di vista economico, l’operazione garantirebbe comunque un ritorno interessante, considerando l’ammortamento del cartellino.

Uno scenario tutto da definire

Al momento, l’operazione resta in fase embrionale, ma i segnali sono chiari. Il Liverpool per il momento osserva, il Napoli valuta e Beukema attende sviluppi. Molto dipenderà dalle strategie estive e dalle priorità dei club coinvolti.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook