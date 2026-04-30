Dall’Inghilterra: Liverpool su Beukema. I dettagli dell’operazione

Il matrimonio fra Sam Beukema e il Napoli potrebbe concludersi dopo appena una stagione. Secondo il tabloid inglese TEAMTalk, il Liverpool sarebbe sulle tracce del difensore olandese, il cui contratto con il club azzurro scade il 30 giugno 2030. Arne Slot, l’allenatore dei Reds, lo monitora dai tempi dei Go Ahead Eagles, e questa estate potrebbe affondare il colpo.

Mal di Napoli

Il feeling tra Beukema e Antonio Conte non è mai scattato veramente. Il 13 settembre scorso ha fatto il suo esordio in Serie A contro la Fiorentina – in cui ha anche trovato la via della rete – ma le seguenti partite non sono state dello stesso livello. Inoltre, dopo il 6-2 subito contro il PSV il 21 ottobre, non è più sceso in campo per un mese. Nonostante il passaggio alla difesa a tre, non è più riuscito a tornare sui suoi standard. Attualmente conta 2040′ complessivi, la metà di quelli totalizzati nella passata stagione con il Bologna.

Calciomercato, il Liverpool su Beukema

Slot ha individuato in Beukema il perfetto erede di Virgil Van Dijk. Il capitano del Liverpool va per i 35 anni, e dalla prossima stagione potrebbe lasciare un po’ di spazio a pedine più giovani e meno esperte. Una di queste, l’ex Parma Giovanni Leoni, che si sta ancora riprendendo dalla rottura del crociato anteriore. Il centrale del Napoli, valutato circa 35 milioni – una somma perfettamente in linea con le disponibilità dei club inglesi – rappresenterebbe il profilo ideale per chiudere il pacchetto difensivo. A facilitarne l’inserimento ci sarebbe un nucleo olandese già consolidato: Van Dijk, mentore perfetto per un difensore in crescita, e l’esterno Cody Gakpo. Con il Liverpool in fase di rivoluzione, ci sono tutti i presupposti per cui Beukema possa diventare un nuovo giocatore del Liverpool nella prossima sessione di calciomercato.

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