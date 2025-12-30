Calciomercato Bologna – Accordo totale: Freytes sempre più vicino ai colori rossoblù

Dalle porte del calciomercato invernale del Bologna entrerà Juan Pablo Freytes: il centrale argentino si prepara a vestire i colori rossoblù, dopo una carriera fatta di attese e scelte coraggiose. Conosciamo meglio il centrale.

La carriera di Juan Pablo Freytes

Nelle giovanili del Belgrano fatica a giocare, anzi, non entra in campo praticamente mai. Neanche a dirlo, dopo una sola stagione prepara le valigie e parte verso il Newell’s Old Boys, storica società in cui ha giocato anche Diego Armando Maradona. I tempi, però, sono cambiati: l’era del Pibe de Oro è terminata e all’orizzonte si intravede la retrocessione. Il pubblico non perdona neanche il più piccolo degli errori, la pressione è altissima e l’ambiente è tutt’altro che favorevole alla crescita di un giovane come Freytes. Eppure, il suo inconfondibile talento lo porta a giocare una partitella con l’Argentina Under 20, ma l’affermazione in un club è ancora lontana: Indipendente Rivadavia, La Calera, l’Alianza Lima e il Fluminense, che ha investito 3.5 milioni sul giovane argentino. Nell’arco di una stagione si è messo ben mi mostra, tanto da attirare l’attenzione della coppia Sartori-Di Vaio.

Calciomercato Bologna: l’operazione

L’operazione è in chiusura: i dirigenti del Bologna hanno trovato l’accordo totale con il giocatore e l’11 gennaio potrebbe già festeggiare il suo primo compleanno a Bologna. Restano solo da definire alcuni dettagli economici, soprattutto quelli legati ai bonus. A beneficiare della cessione di Freytes non sarà solo il Fluminense, ma anche l’Alianza Lima, club detentore del 30% dei diritti sul cartellino del difensore.

Atteso a Bologna nelle prossime settimane, Freytes aggiungerà alla rosa un grande valore tecnico. Un breve periodo per ambientarsi sarà sicuramente necessario, ma il centrale alto 182 centimetri sarà senza dubbio un innesto prezioso, anche vista la sua duttilità: Freytes, infatti, ha giocato anche come laterale di sinistra. Insomma, un colpo sicuro, pronto a sbarcare in Serie A con i colori rossoblù.

(Fonte: Dario Cervellati, Stadio)

