Il calciomercato sta offrendo spunti sempre nuovi al Bologna. Parallelamente all’operazione che riporterebbe Arthur Theate sotto le due torri, il club felsineo sta anche cercando un esterno per rimpiazzare Jonathan Rowe. L’ultimo nome della lista è Exequiel Zeballos del Boca Juniors. L’agente del giocatore è già in Italia: sarà un segnale?

Un’estate movimentata

L’esterno argentino classe 2002 è finito al centro di una grande vicenda di mercato dopo aver scelto di non rinnovare il proprio contratto, in scadenza a dicembre. Il Boca lo ha dunque messo ai margini della rosa, aprendo alla possibilità di una cessione. Il Napoli si è mosso per primo, bloccando il giocatore e avviando contatti con i suoi agenti, ma i contatti con il club sono rimasti in sospeso. Insomma, la trattativa non si è mai conclusa.

Secondo le indiscrezioni, Zeballos avrebbe dato priorità agli azzurri, respingendo anche altre proposte. Nelle ultime settimane, però, è emersa la pista Celta Vigo, anche se tuttora pare indietro rispetto alle società italiane. Infine, Parma e Bologna hanno contattato l’entourage del giocatore nelle ultime ore, riaprendo totalmente il discorso.

Calciomercato Bologna, attenzione a Zeballos: l’agente è già in Italia

In realtà, i Ducali si sono mossi per primi e sembrano in vantaggio sui rossoblu. Il vero snodo che potrebbe fare la differenza è il passaporto del talento albiceleste, non ancora in possesso di un documento comunitario. Per ovviare a questo problema, la dirigenza qualche mese fa pensava ad uno scambio con Dominguez, ora in prestito al Sassuolo.

Ora, però, la soluzione non è praticabile, anche se l’esterno serve come il pane. Come si concluderà questa trattativa? Solo il tempo ci dirà se Zeballos è pronto per il club rossoblu.

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