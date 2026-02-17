Calciomercato Bologna – Aebischer saluta definitivamente: i dettagli

Michel Aebischer saluta definitivamente il Bologna e viene riscattato dal Pisa, che lo aveva prelevato in prestito annuale con obbligo di riscatto del cartellino. Dalle scorse ore, per il centrocampista svizzero l’avventura rossoblù è definitivamente finita passando alla formazione nerazzurra.

In estate l’elvetico aveva accettato il trasferimento alla formazione toscana. Nel passato calciomercato estivo, il Bologna lo aveva lasciato andare in prestito con obbligo di riscatto al Pisa ed Aebischer da allora è diventato un titolare fisso del Pisa. Soprattutto con Alberto Gilardino, che ora è stato esonerato ma resta l’elemento di maggior esperienza nella mediana nerazzurra.

I dettagli del riscatto del Pisa

Già nel comunicato del calciomercato estivo, il Bologna aveva definito la cessione di Aebischer in prestito con obbligo di riscatto. Una dicitura che spiega perfettamente che il riscatto era scontato. In queste settimane si sono verificate le circostanze dell’obbligo. E il Pisa lo ha immediatamente esercitato come da contratto di cessione.

L’acquisto del giocatore da parte del club nerazzurro ha riscattato il cartellino dell’ex Young Boys per circa 4 milioni di euro. Si tratta della cifra che lo stesso Bologna aveva speso nel calciomercato estivo del 2022 dopo sei mesi dal suo arrivo in prestito dalla Svizzera.

L’esperienza di Aebischer al Bologna

Arrivato sotto le Due Torri nel gennaio del 2022, Aebischer è rimasto al Bologna per tre stagioni e mezza. Con la maglia rossoblù dei felsinei, il mediano ha collezionato 102 presenze e segnato una rete.

Un bottino importante per quello che si è rivelato un mediano di rottura eccezionale e anche un valido jolly. Il club felsineo saluta definitivamente Aebischer che da oggi è un giocatore del Pisa.

