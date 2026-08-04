Calciomercato Bologna – Galarza, l’agente: «Bologna tra le squadre ancora interessate», ma è davvero così?

Fanno giri immensi, e poi ritornano. Una frase che, in questo caso, sembra poter cascare a pennello per il calciomercato del Bologna e per Matias Galarza. Il centrocampista paraguaiano del River Plate, protagonista al Mondiale, era tra i papabili sulla lista della dirigenza Rossoblù nelle scorse settimane. L’arrivo di Amondarain, e la conseguente occupazione dell’ultimo slot da extracomunitario, sembravano aver chiuso definitivamente i giochi.

Ma, ecco che, forse, potrebbe non essere così. Parola di chi? Del suo agente, Regis Marques, in un intervento in una radio paraguaiana. Si parla apertamente d’Italia, di una big in particolare, e anche del Bologna. La questione degli slot e, soprattutto, dell’affollamento in mezzo al campo non può però non essere tenuta in considerazione…ma non solo in casa Rossoblù.

Calciomercato Bologna – Galarza ancora nell’orbita? Parla l’agente

La fonte, in questo caso, è diretta. E, quindi, non può non riaccendere il lumicino nel calciomercato del Bologna. Si parla di Matias Galarza, centrocampista paraguaiano messosi in luce al recente Mondiale in America e di proprietà del River Plate, che però lo ha messo da tempo sulla lista dei partenti. E qui entra in gioco il suo agente, Regis Marques, che ha parlato a Radio Ñanduti, in Paraguay: l’Italia, la Serie A, è una destinazione possibile. In lizza ci sarebbe una tra Milan, Juventus e Inter: tutte e tre, come il Bologna, con gran traffico in mezzo al campo. Ma, secondo il suo agente, i Rossoblù sono ancora tra le squadre interessate al centrocampista classe 2002.

🚨 ATENCIÓN | 🔜 Se espera una oferta formal por Matías Galarza de uno de los tres equipos más grandes de Italia



✅ Lo confirmó Regis Marques, representante del jugador, en comunicación con #LaGranJugada



🗣️ "Estamos esperando la propuesta formal de uno de los tres equipos… pic.twitter.com/S1TxejaJNm — Ñanduti (@nanduti) August 4, 2026

L’obiettivo dell’agente è amplificare il fatto che una delle tre grandi d’Italia stia valutando il suo assistito ed è pronta a fare un’offerta, ma a specifica domanda di un giornalista presente in studio, Regis Marques ha aggiunto che i Rossoblù starebbero seguendo ancora Galarza. E, questo, desta più di una curiosità. Le questioni sono inerenti agli slot, a tutto tondo.

Tra passaporto, numeri…e la Juventus

Che Matias Galarza sia stato un obiettivo concreto nelle ultime settimane per il calciomercato del Bologna è cosa nota: stupisce che, ancora oggi, il suo agente metta in lista i Rossoblù. La prima questione è inerente agli slot da extracomunitario in questa sessione di mercato, occupati già da Rahim Alhassane e Mikel Amondarain: il secondo, però, avrebbe avviato le pratiche per prendere il passaporto spagnolo. Questo, ovviamente, cambierebbe gli scenari: fino a che non accade, però, nessun reale discorso può essere intavolato nuovamente.

La seconda questione è a livello numerico, per quanto riguarda l’abbondanza attuale nel centrocampo del Bologna, come citato poco sopra: Ferguson, Amondarain, El Azzouzi, Pobega, Moro. Senza dimenticare gli ultimi “esperimenti” di Tedesco per il suo 4-3-3: Bernardeschi e Odgaard. Insomma, esclusi i primi due, anche se il nuovo mister Rossoblù decidesse di giocare o con il doppio mediano o con il centrocampo a tre, su due competizioni c’è molta concorrenza. E senza un’uscita, a oggi ogni discorso è molto difficile. Secondo Bruno Pont, giornalista paraguaiano, la squadra tra le grandi interessate sarebbe la Juventus.

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