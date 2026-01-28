Calciomercato Bologna – Napoli, scambio per Holm? Il piano non decolla

A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato invernale, resta vivo l’asse Bologna-Napoli. Dopo le indiscrezioni di ieri su Emil Holm, arriva un ulteriore aggiornamento firmato Gianluca Di Marzio che aggiunge nuovi elementi a una trattativa tutt’altro che lineare.

Il Napoli ci prova per Holm: la risposta del Bologna

La necessità del Napoli di muoversi con cautela sul piano economico ha portato a ragionare su formule alternative al semplice acquisto. Da qui nasce il dialogo tra le due società, in cui è comparsa l’ipotesi di uno scambio. Secondo la ricostruzione di Di Marzio, il nome fatto dal Bologna come possibile contropartita è stato quello di Pasquale Mazzocchi. Una proposta che potrebbe essere un’apertura alla trattativa con l’individuazione del profilo azzurro, ma anche che una strategia da parte della dirigenza rossoblù.

Calciomercato Bologna: una contropartita che congela l’operazione?

Mazzocchi, infatti, non ha alcuna intenzione di lasciare Napoli. Nonostante il poco spazio trovato finora con Conte, il laterale classe 1995 preferisce restare in Campania e, anzi, per lui sarebbe pronto anche un rinnovo contrattuale.

Un dettaglio tutt’altro che insignificante. Inserire proprio Mazzocchi come pedina di scambio sembra una mossa che difficilmente avrebbe potuto portare a una conclusione positiva. Una sorta di filtro naturale, utile a prendere tempo e a raffreddare l’assalto del Napoli senza chiudere ufficialmente la porta.

Holm non sembra sul mercato

La sensazione è che il Bologna non voglia realmente privarsi di Holm in questa finestra di calciomercato invernale. Lo svedese è una pedina centrale nello scacchiere di Vincenzo Italiano e una sua uscita a pochi giorni dalla chiusura del mercato aprirebbe un problema tecnico difficile da risolvere nell’immediato.

Il Napoli resta interessato, ma la pista appare oggi più fredda di quanto possa sembrare. E con il mercato agli sgoccioli, il Bologna continua a proteggere uno dei suoi equilibri principali, lasciando che sia il tempo – e non una trattativa forzata – a decidere il futuro di Emil Holm.

