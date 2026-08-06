Calciomercato Bologna – Dallinga al centro del mercato, Guiu torna nel mirino

Il calciomercato del Bologna continua a concentrarsi sul reparto offensivo. L’uscita di Thijs Dallinga rappresenta la variabile principale: solo in caso di cessione dell’attaccante olandese il club felsineo tornerebbe con decisione sul mercato per individuare un sostituto. Tra i profili seguiti emerge nuovamente quello di Marc Guiu, giovane centravanti del Chelsea, già osservato dalla dirigenza rossoblù.

Franculino resta il sogno, ma il prezzo è elevato

Tra gli attaccanti monitorati dal Bologna figura anche Franculino, classe 2004 del Midtjylland ed ex Benfica. Il guineano, protagonista di una stagione straordinaria con 22 gol in 34 presenze, era già stato seguito la scorsa estate, quando il direttore sportivo Giovanni Sartori aveva tentato di portarlo in Emilia. All’epoca il giocatore preferì restare in Danimarca, ma oggi il suo valore è cresciuto sensibilmente.

Nel frattempo, il Bologna ha mantenuto vivi i contatti, anche se la richiesta economica del club danese supera i 30 milioni di euro. Una cifra ritenuta troppo alta dalla società rossoblù, che nelle ultime estati ha sì investito nel reparto offensivo ma che continua a seguire una politica di sostenibilità finanziaria.

Ci sarebbe anche l’opzione Pinamonti, vista la scadenza del contratto nel 2027 e ancora nessun rinnovo. Proprio per questa situazione contrattuale, il Sassuolo potrebbe pensare di lasciarlo andare solo però a titolo definitivo.

Ferguson e Guiu, due piste ancora aperte

Un altro nome valutato è quello di Evan Ferguson, attaccante irlandese del Brighton. Dopo l’esperienza alla Roma in prestito, il Bologna aveva deciso di avviare alcuni contatti. Il giocatore può solo arrivare in prestito, magari con diritto, sicuramente non a titolo definitivo.

Stesso discorso per Marc Guiu, diciannovenne arrivato al Chelsea dal Barcellona. Dopo una stagione complicata in Inghilterra, il club londinese sarebbe disposto a cederlo in prestito, soluzione che renderebbe l’operazione decisamente più accessibile per il Bologna. Proprio per questo motivo il suo nome è tornato d’attualità nelle ultime ore.

Il futuro di Dallinga deciderà le prossime mosse

La strategia rossoblù dipende però soprattutto da Thijs Dallinga. Nonostante l’olandese abbia vissuto un’annata difficile, caratterizzata da problemi fisici, ha comunque chiuso la stagione con 5 reti e piace molto a Valencia, Werder Brema e Lens. Il suo contratto scade nel 2028 e, proprio alla luce della situazione economica e tecnica, il Bologna non ha intenzione di svenderlo.

Al momento la sensazione è che il centravanti possa restare in rossoblù, mentre il club continuerà a monitorare il mercato. Solo un’eventuale cessione, a titolo definitivo o in prestito, spingerebbe la dirigenza ad accelerare per un nuovo attaccante. In questo scenario, Marc Guiu rappresenta oggi il profilo più concreto, mentre Franculino resta un obiettivo affascinante ma economicamente molto difficile da raggiungere.

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