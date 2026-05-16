Calciomercato Bologna, dall’Argentina: ipotesi scambio col Boca Juniors Dominguez-Zeballos

Benjamin Dominguez e il Bologna, un matrimonio destinato probabilmente a chiudersi, e l’idea nel prossimo calciomercato è monetizzare. Un’ipotesi “prestigiosa” per il futuro di Benja arriva dall’Argentina e include la possibilità per i rossoblù di ottenere in cambio soldi e un calciatore interessante.

Secondo Diario Olè, quotidiano sportivo del Paese sudamericano, il Boca Juniors potrebbe chiedere nei prossimi giorni al Bologna la possibilità di arrivare al fantasista ex Gimnasia La Plata. Infatti, i rossoblù sarebbero interessati ad approfittare dello stallo tra il club xeneize ed Exequiel Zeballos. Un’idea, quella del giocatore del Boca, che torna nei pensieri del Bologna dopo un anno.

Zeballos piace da tempo

Exequiel Zeballos piace da tempo al Bologna, già nel passato calciomercato era stato una possibilità. Il giocatore del bochense ha un contratto in scadenza tra meno di un anno: 31 dicembre 2026. Tuttavia, tra il Boca Juniors e il giocatore la trattativa per il rinnovo è bloccata e non sembra esserci possibilità di accordo.

Motivo per cui la società argentina ha fretta di salutare il giocatore. L’addio estivo sarebbe l’ultima occasione del Boca per incassare qualche soldo o comunque ottenere qualcosa in cambio. Il calciatore ha una clausola rescissoria di 15 milioni di dollari. L’idea di Riquelme è ottenere un accordo che valuti Zeballos almeno 10 milioni.

L’idea del Bologna

Secondo quanto riporta ancora Diario Olè, l’idea di calciomercato del Bologna è quella di provare a piazzare Dominguez al Boca per portare a casa Zeballos. La trattativa sarebbe ancora in fase embrionale, tanto che i rossoblù dovrebbero ancora formulare l’offerta.

Tuttavia, come detto, Zeballos è già stato nei pensieri rossoblù. E potrebbe diventare un reale obiettivo del Bologna in questo calciomercato.

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