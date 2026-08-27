Calciomercato Bologna, Arthur Theate a un passo dal ritorno

Il Bologna ha scelto il suo nuovo difensore centrale in questa sessione di calciomercato ed è un nome noto: Arthur Theate. L’ex rossoblù sta per tornare a vestire la maglia dei felsinei sotto le Due Torri con una formula piatta conveniente.

Il classe 2002, dopo quattro anni dal suo addio e due esperienze prima con Rennes ed Eintracht Francoforte, tornerà in Emilia proprio dalla formazione tedesca. Un colpaccio ormai ad un passo per la società della famiglia Saputo che acquisisce in questo modo un degno sostituto di Lucumí, esperto sia di Serie A che a livello internazionale, nonché già noto nel club.

Accordo tra società

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato belga, Sacha Tavolieri, Eintracht Francoforte e Bologna hanno raggiunto un accordo per Arthur Theate sulla base di un prestito di dritto di riscatto. I rossoblù hanno accettato una valutazione di 15 milioni per il riscatto del cartellino a fine anno sportivo.

Il centrale che ha già vestito la maglia del club rossoblù nel 2021/22 ha accettato il ritorno. Nel frattempo, l’Eintracht sta approfondendo i discorsi per il sostituto del giocatore ex Ostenda, arrivato a Francoforte solo due stagioni fa.

Le due società in queste ore stanno definendo gli ultimi dettagli poi il giocatore sbarcherà in Italia.

Theate a Bologna

Nella sua prima stagione a Bologna, Arthur Theate aveva giocato 31 gare e segnato due reti. Poi, in estate, attratto dalle sirene della Ligue1 aveva salutato il capoluogo emiliano per circa 20 milioni di euro.

Era stato il Rennes a portarsi a casa il talento del mancino belga. Nel 2024, poi, i francesi lo avevano ceduto ai tedeschi per una cifra simile. Ora il ritorno sotto le Due Torri per rilanciarsi in un ambiente già conosciuto.

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